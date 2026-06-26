Sub privirile Nadiei Comăneci, Turcia a câștigat meciul cu SUA

Sub privirile Nadiei Comăneci, Turcia a câștigat meciul cu SUA0
La capătul unui meci extrem de disputat, echipa Turciei a învins SUA (3-2), pe Los Angeles Stadium, în Grupa D a Campionatului Mondial de fotbal 2026. În celălalt meci, Australia și Paraguay au terminat nedecis (0-0).
Fostă adversară a României din Play-Off-ul european, Turcia a înscris golul victoriei prin Kaan Ayhan (min. 90+8), după ce a condus la pauză grație golurilor semnate de Arda Guler (min. 10) și Orkun Kokcu (min. 31). Pentru americani, care nu puteau rata primul loc și au aliniat o echipă cu multe rezerve, au înscris Auston Trusty (min. 3) și Sebastian Berhalter (min. 49).
Prin acest succes, Turcia și-a salvat onoarea, însă eșecurile cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1) au consemnat eliminarea din competiție.
La meci au asistat, printre alte vedete, Nadia Comăneci și Conner. „Zeița de la Montreal” și-a postat un filmuleț pe contul său de Facebook în care apare dansând în tribuna VIP a stadionului din Los Angeles.
Echipa SUA va juca în „16”-imile de finală contra Bosniei-Herțegovina, miercuri, 2 iulie, pe San Francisco Bay Area Stadium.
În celălalt meci din Grupa D, Australia și Paraguay au terminat la egalitate, 0-0.
Clasamentul la zi al echipelor de pe locul 3
1. Ecuador 4 puncte (0) / 3 meciuri
2. Bosnia-Herțegovina 4 puncte (-1) / 3 meciuri
3. Suedia 3 puncte (0) / 2 meciuri
4. Croația 3 puncte (-1) / 2 meciuri
5. Coreea de Sud 3 puncte (-1) / 3 meciuri
6. Algeria 3 puncte (-2) / 2 meciuri
7. Paraguay 3 puncte (-2) / 2 meciuri
8. Scoția 3 puncte (-3) / 3 meciuri
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9. Capul Verde 2 puncte (0) / 2 meciuri
10. Belgia 2 puncte (0) / 2 meciuri
11. RD Congo 1 punct (-1) / 2 meciuri
12. Senegal 0 puncte (-3) / 2 meciuri
Primele 8 echipe care termină pe locul 3 în grupe se califică în „16”-imile de finală alături de formațiile clasate pe pozițiile 1 și 2.
Grupa D
Meciuri disputate
SUA – Paraguay 4-1
Australia – Turcia 2-0
SUA – Australia 2-0
Turcia – Paraguay 0-1
Turcia – SUA 3-2
Paraguay – Australia 0-0
Clasament
1. SUA – 6p (+4)
2. Australia – 4p (0)
3. Paraguay – 4p (-2)
4. Turcia – 0p (-3).