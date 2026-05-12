Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Argentina i-a anunțat pe locotenenții lui Messi la Cupa Mondială. „Pumele” merg să-și apere titlul mondial

Starul Lionel Messi a fost inclus printre cei 55 de jucători nominalizați în lotul lărgit al Argentinei, campioana mondială en-titre, pentru Cupa Mondială de fotbal 2026, care va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie, transmit agențiile internaționale de presă.

Messi este în mare formă Foto EPA

Veteranul de 38 de ani conduce un atac din care mai fac parte Lautaro Martinez (Inter Milano), Julian Alvarez (Atletico Madrid) și Santiago Castro (Bologna).

Lista anunțată de selecționerul Lionel Scaloni include și câțiva debutanți, precum fundașii Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), portarul Santiago Beltran (River Plate) și Castro.

Merită menționată prezența lui Gianluca Prestianni (Benfica), jucător suspendat la nivel internațional pentru că l-a insultat pe brazilianul Vinicius Junior (Real Madrid), într-un meci din Liga Campionilor. De asemenea, sunt prezenți frații Alexis și Kevin Mac Allister.

Nu fac parte din acest lot jucători precum atacanții Valentin Castellanos (West Ham) și Paulo Dybala (AS Roma).

FIFA a stabilit data de 2 iunie ca limită pentru anunțarea loturilor definitive.

Argentina va debuta la turneul final pe 16 iunie, contra Algeriei, în Grupa J, după care va înfrunta Austria și Iordania.

Lotul lărgit al Argentinei:

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa/Anglia), Geronimo Rulli (Olympique Marseille/Franța), Juan Musso (Atletico Madrid/Spania), Walter Benitez (Crystal Palace/Anglia), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate);

Fundași: Agustin Giay (Palmeiras/Brazilia), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid/Spania), Nicolas Capaldo (Hamburger SV/Germania), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise/Belgia), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth/Anglia), Lisandro Martinez (Manchester United/Anglia), Nicolas Otamendi (Benfica/Portugalia), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille/Franța), Cristian Romero (Tottenham Hotspur/Anglia), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe/Spania), Facundo Medina (Olympique Marseille/Franța), Marcos Acuna (River Plate), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon/Franța), Gabriel Rojas (Racing Club);

Mijlocași: Maximo Perrone (Como/Italia), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia/Spania), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (FC Porto/Portugalia), Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen/Germania), Rodrigo De Paul (Inter Miami/SUA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Germania), Enzo Fernandez (Chelsea/Anglia), Alexis Mac Allister (Liverpool/Anglia), Giovani Lo Celso (Real Betis Sevilla/Spania), Nicolas Dominguez (Nottingham Forest/Anglia), Emiliano Buendia (Aston Villa/Anglia), Valentin Barco (Strasbourg/Franța), Thiago Almada (Atletico Madrid/Spania), Giuliano Simeone (Atletico Madrid/Spania), Matias Soule (AS Roma/Italia), Gianluca Prestianni (Benfica/Portugalia), Tomas Aranda (Boca Juniors), Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid/Spania), Nicolas Paz (Como/Italia), Franco Mastantuono (Real Madrid/Spania);

Atacanți: Lionel Messi (Inter Miami/SUA), Claudio Echeverri (Girona/Spania), Alejandro Garnacho (Chelsea/Anglia), Santiago Castro (Bologna/Italia), Lautaro Martinez (Inter Milano/Italia), Jose Manuel Lopez (Palmeiras/Brazilia), Julian Alvarez (Atlético Madrid/Spania), Mateo Pellegrino (Parma/Italia).

