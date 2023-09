Maria Șarapova, poveste nebună cu Djokovici. Cum a câștigat sârbul o cină cu rusoaica FOTO

Maria Șarapova, mamă a unui băiețel de un an și jumătate și retrasă din circuitul WTA, a făcut o dezvăluire savuroasă despre relația ei cu Novak Djokovici, din vremea când sârbul se chinuia să se impună la cel mai înalt nivel.

Fosta mare campioană din Rusia a fost invitată la podcastul lui Renee Stubbs și a abordat mai multe subiecte. Șarapova și-a adus aminte de un episod amuzant cu Novak Djokovici petrecut în urmă cu 15 ani. Rusoaica a povestit că, la acel moment, cei doi au făcut un pariu, iar dacă sârbul câștiga, atunci Maria ar fi trebuit să meargă cu el la cină: "Oh, Doamne... Am o poveste nebună cu Novak", și-a început Maria dezvăluirea.

"Îmi amintesc că în acea perioadă am câștigat primele noastre titluri de Grand Slam, el încă se străduia să răzbată la cel mai înalt nivel, încerca să ajungă în vârf, dar corpul său nu putea ține pasul cu jocul său la acea vreme", a povestit rusoaica Șarapova, care a continuat: "Am jucat un meci demonstrativ la Indian Wells, nu-mi amintesc exact care a fost pariul, dar el a spus: 'Dacă câștig turneul, atunci mergem la cină'. Eu am zis: 'Bine, nicio problemă, cu siguranță nu se va întâmpla'.

În cele din urmă a câștigat și a spus: 'Asta este! Ieșim la cină în oraș', iar totul a fost foarte distractiv. La un moment dat chiar m-a întrebat dacă putem face o poză", a explicat Maria Șarapova, stăpânindu-și cu greu râsul.