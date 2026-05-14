Video „Made în Romania” a răsunat și pe „Olimpico”. Fotbaliștii de la Inter au învățat și un dans machedonesc

Fotbaliștii de Inter Milano au prelungit la vestiare petrecerea declanșată pe teren, după 2-0 cu Lazio Roma, în finala Cupei Italiei.

Cu casetofonul pus în mijloc, pe masă, elevii lui Cristian Chivu au fredonat o melodie dragă lor, „Made in Romania”.

Ca de obicei, sufletul petrecerii a fost turcul Hakan Calhanoglu, care i-a prins în horă și pe căpitanul Lautaro Martinez și pe polonezul Piotr Zielinski.

Apoi, campionii Italiei au înconjurat masa cu pași are seamănă cu pamporea, un dans specific machedonilor.

Imaginile sunt disponibile pe contul de Instagram al grupării lombarde.