Cuvântul măgulitor cu care legendarul președinte Massimo Moratti l-a descris pe Cristi Chivu. Românul are cifre uluitoare

Masimo Moratti (80 de ani), președintele cu care Cristian Chivu (45 de ani) a reușit tripla istorică în 2010, a acordat un interviu pentru publicația „Il Corriere della Sera” în care a vorbit despre titlul cu numărul 21 cucerit duminică de fosta lui echipă, Inter Milano.

„Inter a fost o echipă hotărâtă. O echipă cu caracter. O echipă puternică. O echipă hotărâtă, hotărâtă. O echipă încrezătoare în sine. Moralul era scăzut, dacă nu chiar la fund, având în vedere rezultatul sezonului precedent, modul în care se terminaseră campionatul și Liga Campionilor... Bine, bine, acestea sunt fapte obiective. Dar era timp, și erau jucătorii, pentru a face progrese ample. Mai presus de toate, a fost antrenorul”, a spus omul de afaceri, care pe 16 mai va împlini 81 de ani. Moratti a recunoscut cu altă ocazie că el nu l-ar fi pus antrenor la Chivu și folosise cuvinte urâte pentru a descrie jocul echipei din partidele cu AC Milan și cu Como.

Acum însă, a vorbit în mod special la superlativ despre Chivu, cel care nu degeaba spunea că „nu sunt prost”, iar Moratti insistă să îl confirme:

„Îl cunosc foarte bine. Și are această mare virtute, care nu poate fi niciodată luată de bună: inteligența. O inteligență profundă. Aceea a unui om care știe să se adapteze la mediu - și nu înseamnă nimic faptul că cunoaște lumea lui Inter, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor de tineret.

Ca în orice alt domeniu al vieții: rezolvă probleme. Chivu este și curajos. S-a dat în spectacol acum luni de zile, convins de calitățile echipei sale. Mai mult, a dat garanții, a făcut promisiuni: promisiuni pe care le-a ținut. Complet. Repet, eram absolut convins că se va descurca grozav”.

Record de goluri

Inter îi va mări salariul românului, de la 2,1 milioane de euro la 3 milioane de euro, stabilind data expirării noului angajament la 30 iunie 2028. Se zvonise că venitul urma să i se dubleze, aungând la 5 milioane de euro.

8 milioane de euro este salariul celui mai bine plătit antrenor din Serie A, Antonio Conte (Napoli). Urmează Massimiliano Allegri (Milan) și Gian Piero Gasperini (Roma), cu 5 milioane, și Vincenzo Italiano (Bologna), cu 3 milioane.

Chivu a mai stabilit două recorduri: are 74% victorii ca antrenor al lui Inter în Serie A, 26 din 35 de meciuri. Acesta e cel mai mare procent înregistrat de un antrenor cu cel puțin 25 de meciuri la Inter.

Iar declarația recentă, că trofeele nu se mai câștigă cu cea mai ermetică apărare, ci cu cel mai bun atac, se reflectă în statistica golurilor marcate.

112 de goluri au înscrise nerazzurrii de când Chivu a preluat conducerea tehnică, inclusiv cele cinci pe care le-a reușit la Mondialul Cluburilor din vara trecută. Acesta este un record de la începutul Seriei A jucat cu o singură divizie (1929-1930).