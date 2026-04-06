Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Chivu le-a spus italienilor de ce nu se califică la Campionatul Mondial. Românul, marș triumfal spre titlu

În Duminica Paștelui catolic, Inter a răpus-o pe AS Roma, scor 5-2, și nu permite concurenței să se apropie amenințătoor în clasament. După 31 de etape, cu un joc în minus, AC Milan se află la 9 puncte, iar Napoli - la 10 puncte. Cele două au astăzi meci direct, la Napoli, de la ora 21:45.

Chivu are succes în Serie A
Suntem fericiți și mulțumiți”, a declarat Cristian Chivu (45 de ani), pentru postul DAZN, după meci. „Victoria de astăzi a fost importantă. Mă bucur pentru Lautaro, Thuram, Barella, Calhanoglu, Dumfries, dar același lucru este valabil și pentru Luis Henrique, Diouf, Frattesi și cei care nu au jucat astăzi”, a mai zis românul. Inter venea după două remize și o înfrângere în Serie A.

Echipa lui s-a dezlănțuit după pauză. Prima repriză s-a terminat cu scorul de 2-1 pentru milanezi: „Asta am cerut la pauză, să abordăm repriza secundă cât mai bine posibil și să închidem meciul. Această echipă dă semne de maturitate. Poate că în ultimele meciuri au avut câteva scăderi în repriza secundă, dar astăzi am venit cu spiritul potrivit, să fim dominanți și să terminăm meciul.”

Chivu a răspuns și la întrebări despre climatul din jurul fotbalului italian, unul care a ratăcit pentru a treia oară la rând drum spre Mondiale: „Nu am o baghetă magică. Toți suntem de vină. Vorbesc despre rețelele de socializare, fani și uneori chiar jurnaliști. Critica este populară, oamenilor le place să evidențieze lucrurile negative, dar fotbalul ar trebui să fie un joc. Începând cu tinerii. Toți suntem de vină, trebuie să ne schimbăm abordarea față de această lume și acest joc frumos care îi face pe copii și pe fani să se îndrăgostească. Nu cei care blestemează și critică... Asta e ceva ce nu poți spune”.

Un gând pentru Mircea Lucescu?”, a fost întrebat Cristi Chivu, imediat după meciul câștigat de Interul său cu Roma, în Serie A.

Tehnicianul român n-a stat pe gânduri și a transmis: „Cu toții ne rugăm pentru el. Este o persoană grozavă și îi doresc numai bine. În aceste momente are nevoie de foarte multe rugăciuni”.

