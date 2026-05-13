Cristian Chivu, mândria României, și-a încununat sezonul de vis. Inter Milano a făcut eventul, după ce s-a distrat în finala Cupei Italiei

După un 3-0 sec în campionat, Inter Milano i-a administrat încă o bătaie zdravănă rivalei Lazio Roma, în finala Cupei Italiei, de această dată cu scorul de 2-0. Meciul a avut loc la Roma, pe terenul lazialilor.

La pauză, campioana din Serie A conducea deja confortabil, cu 2-0. În minutul 14, muntenegreanul Adam Marusic și-a introdus mingea în proprie poartă la un corner și i-a adus, fără să vrea, pe vizitatori în avantaj.

Apoi, căpitanul argentinian al milanezilor, Lautaro Martinez, a dublat avantajul în minutul 35, după o recuperare de manual a olandezului Denzel Dumfries, care i-a pasat coechipierului său în fața porții.

În partea a doua, Inter și-a conservat avantajul cu o circulație bună a balonului care a ajutat-o să evite presingul adversarilor. Pe alocuri, a și suferit, dar nu cât să tremure pentru victorie.

Gruparea piemonteză nu mai reușise eventul din 2010, anul triplei istorice, când, pe deasupra, a luat și Liga Campionilor, cu Jose Mourinho pe bancă și cu Cristi Chivu pe teren. Este a 10-a cupă internă pentru Inter, care are și 21 de titluri.

Înainte de începerea meciului, ambele echipe l-au comemorat pe sârbul Sinisa Mihajlovic, un fost jucător remarcabil al ambelor formații, care a decedat în urmă cu trei ani. Sârbul a petrecut patru ani la Lazio (1998-2004), apoi s-a mutat la Inter, unde a jucat între 2004 și 2006. Sinișa a rămas la Inter ca antrenor secund al lui Roberto Mancini. Și antrenorul secund al lui Chivu este un sârb, Aleksandar Kolarov.