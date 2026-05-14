Nadia Comăneci, amintită de Cristian Chivu în discursul de după câștigarea Cupei Italiei. Inter Milano, echipa perfectă

După ce a reușit dubla campionat-Cupa Italiei, Cristian Chivu (45 de ani) a fost pus să dea o notă echipei sale în acest sezon, iar tehnicianul a amintit de Nadia Comăneci (64 de ani).

„Primul 10 din istorie a fost gimnasta Nadia Comăneci și era româncă (n.r. - râde.). Și eu dau echipei nota 10, iar anul viitor ambițiile vor fi și mai mari. Un 10 cu felicitări pentru toată lumea”, a spus Chivu.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia, la 18 iulie 1976, la Montreal.

Inter a demarat spectaculos în Serie A, 5-0 cu Torino, dar apoi au urmat două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, iar asupra tehnicianului român a plouat cu critici, unele „sub centură”.

Iar Chivu nu le-a uitat. „Satisfacția e ușoară, dar am fost rănit de ceea ce au putut copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei”, a spus tehnicianul nerazzuro, după ultimul fluier al finalei Cupei, 2-0 cu Lazio, la Roma.