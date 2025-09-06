search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Luis Enrique, operat de urgență, în urma unui accident. Unde se afla tehnicianul celor de la PSG

0
0
Publicat:

Luis Enrique, antrenorul celor de la Paris Saint Germain a fost transportat de urgență la spital, în decursul zilei de vineri. Tehnicianul a fost implicat într-un accident cu bicicleta, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă.

Luis Enrique, transportat la spital și operat de urgență Foto/Profimedia
Luis Enrique, transportat la spital și operat de urgență Foto/Profimedia

Antrenorul grupării care a câștigat trofeul Ligii Campionilor a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență. Luis Enrique nu a suferit alte răni grave. În prezent, nu se știe dacă în accidentul suferit de către tehnician au mai fost implicate și alte persoane sau vreun autovehicul.

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, printr-un comunicat postat pe pagina oficială a clubului PSG.

„În urma unui accident de ciclism produs vineri, antrenorul principal al Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a fost tratat de serviciile de urgență și va fi supus unei intervenții chirurgicale pentru o fractură de claviculă.

Clubul își exprimă întreg sprijinul față de antrenor și îi urează o recuperare rapidă. Vom reveni cu informații suplimentare la momentul potrivit!, au transmis francezii.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Tehnicianul spaniol este un mare pasionat de ciclism și profită de orice ocazie pentru a lua startul în competiții. În martie 2023, Enrique a parcurs o cursă solicitantă de 700 de kilometri în Africa de Sud, pe durata a opt zile.

Cel mai de succes antrenor de la PSG

Pe 5 iulie 2023, Luis Enrique a fost instalat în funcția de antrenor principal al lui PSG. Ibericul a intrat deja în istoria clubului parizian ca fiind cel mai de succes antrenor, reușind să aducă primul trofeu al Ligii Campionilor după victoria categorică, 5-0, în finala cu Inter Milano din sezonul precedent.

Alături de PSG, tehnicianul spaniol a cucerit și două titluri în Ligue 1, două Cupe ale Franței, două Supercupe ale Franței, precum și o Supercupă a Europei.

