Două staruri de la PSG și de la Barcelona își dispută Balonul de Aur în 2025

Revista franceză France Football a publicat astăzi lista celor 30 de nominalizați la câștigarea Balonului de Aur, trofeu care se acordă pe 22 septembrie.

Marii favoriți la câștigarea trofeului sunt francezul Ousmane Dembele, campion european cu PSG, și spaniolul Lamine Yamal, de la FC Barcelona.

Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2025

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)

Ousmane Dembele (Franţa/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Desire Doue (Franţa/PSG)

Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)

Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)

Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)

Viktor Gyokeres (Suedia/Sporting CP)

Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)

Alexis McAllister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)

Scott McTominay (Scoţia/Napoli)

Kylian Mbappe (Franţa/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia/PSG)

Joao Neves (Portugalia/PSG)

Pedri (Spania/FC Barcelona)

Cole Palmer (Anglia/Chelsea)

Michael Olise (Franţa/Bayern Munchen)

Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)

Declan Rice (Anglia/Arsenal)

Fabian Ruiz (Spania/PSG)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Vinicius (Brazilia/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)

Vitinha (Portugalia/PSG)

Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)