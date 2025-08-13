Supercupa Europei la fotbal: PSG - Tottenham, astăzi, ora 22.00. Drăgușin nu este în lotul londonezilor

Amăgiți cu valoarea îndoielnică a partidelor din preliminariilor europene, microbiștii primesc și fotbal de înaltă clasă. Supercupa Europei se joacă astă-seară, de la ora 22.00, pe stadionul din Udine (Italia), între campioana Europei, PSG, și deținătoarea Ligii Europa, Tottenham. Meciul poate fi urmărit în România pe Digi Sport 1.

Gruparea franceză se prezintă la primul test de după finala pierdută la Mondialul Cluburilor în fața unei alte trupe londoneze, Chelsea. În schimb, Tottenham și-a pus antrenor nou, dar a rămas cu vechile incertitudini privindu-l pe stoperul românul Radu Drăgușin (23 de ani), în continuare nerefăcut și cu statut de rezervă la echipă.

„Dragonul” nu va fi în lot la Supercupă, fiind în acest moment în perioada de refacere, după o accidentare gravă. „Nu știu când voi reveni pe teren, dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării. Dar, uneori, asta e cea mai lungă și cea mai de durată. Simt că mai am puțin, dar în același timp sunt conștient că nu trebuie să grăbesc această accidentare, pentru că este una destul de dificilă”, a spus Drăgușin pentru frf.ro.

O lună de vacanță

Trupa spaniolului Luis Enrique (55 de ani) n-a disputat niciun meci amical în ultima lună. Mai exact, de pe 13 iulie, când a terminat sezonul. Atunci, PSG a jucat ultimul meci, 0-3 cu Chelsea (câștigătoarea Conference League), în finala de la Mondialul Cluburilor. Preluată de danezul Thomas Frank (51 de ani), Tottenham a disputat ultimul joc pe 7 august, 0-4 cu Bayern Munchen, în Germania. A fost singurul eșec din presezon, în care a mai înregistrat trei remize și două victorii. Cele mai sonore adversare i-au fost Arsenal (1-0) și Newcastle (1-1), celelalte fiind formații din ligile inferioare engleze.

Învrâjbiți de „Balon”

PSG are probleme de atmosferă internă. Echipa are nouă candidați pe lista scurtă cu 30 de jucători la trofeul „Balonul de Aur”, iar asta a declanșat haosul. Președintele Al Khelaifi îl susține public pe francezul Ousmane Dembélé (28 de ani), dar vestiarul pare împărțit. Asta pentru că și marocanul Achraf Hakimi (26 de ani) revendică râvnitul premiul. Unitatea inițială afișată în favoarea lui Dembélé s-a spulberat deja după ce apărătorul s-a poziționat fără echivoc. „Merit chiar mai mult decât un atacant”, a declarat fundașul, într-un interviu pe care clubul a încercat să-l cenzureze.

Patronul e pro-Dembélé

În ultimele zile, presa franceză a relatat deja că nu toți jucătorii au apreciat poziția președintelui Al Khelaifi în sprijinul lui Dembélé. „Ar fi o problemă reală dacă nu ar câștiga”, a declarat patronul la începutul lunii iulie, când lista nu fusese publicată de France Football. Pe lângă Dembélé, mai concurează Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Vitinha, Neves, Ruiz, Mendes și Hakimi. Ultimul a marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive în sezonul trecut, deși joacă fundaș dreapta. Marocanul, intervievat de Canal+, a spus clar: „Balonul de Aur este un vis la care nu m-am gândit niciodată. Dacă am o șansă să-l câștig, cred că îl merit. Am avut un sezon istoric, având în vedere că nu sunt atât de mulți jucători care au marcat în sferturile de finală, semifinale și finală (Dembélé nu a marcat - n.r.), și este și mai dificil pentru un fundaș. Oamenii cred că sunt atacant sau mijlocaș, dar în schimb joc ca funda în sistemul de patru și trebuie să mă gândesc la apărare. Statisticile mele nu se potrivesc cu cele ale unui fundaș normal. Cred că atunci când un fundaș realizează toate acestea, merită să câștige un Balon de Aur chiar mai mult decât un atacant”. Potrivit L'Equipe, serviciul de presă de la PSG a încercat să cenzureze această parte a interviului, dar Hakimi s-a opus, socotind că are dreptul legitim la „Balonul de Aur”.

Și portarul vrea trofeul

Agentul portarului Gigi Donnarumma, Vincenzo Raiola, a pus paie pe foc când a afirmat că italianul merită, de asemenea, premiul: „Dembélé a realizat atât de multe cu golurile sale, dar fără paradele lui Gianluigi împotriva lui Liverpool, Aston Villa și Arsenal, PSG nu ar fi câștigat niciodată Liga Campionilor”. Portarul a fost scos din lot, fiind în conflict cu conducerea și pe picior de plecare. Deocamdată, doar Vitinha, într-un alt interviu, a spus că este onorat să se număre printre pretendenți, subliniind în același timp că Dembélé merită acest lucru mai mult decât oricine altcineva. În ziua reluării sezonului, 6 august, după ce a fost informat despre interviul lui Hakimi înregistrat cu câteva zile înainte, patronul s-a adresat echipei, amintind că toată lumea merită „Balonul de Aur”. A fost o modalitate de a încerca să calmeze tensiunea. Rămâne de văzut ce va face PSG în următoarele săptămâni pentru a-l promova pe favoritul Dembélé, fără a-i supăra pe coechipierii săi și, astfel, pentru a evita ruperea unității echipei. Potrivit specialiștilor, al doilea favorit la câștigarea trofeului este spaniolul Lamine Yamal (18 ani), de la FC Barcelona.

Neves nu are drept de joc

Joao Neves (20 de ani) a fost eliminat în finala Cupei Mondiale a Cluburilor din Statele Unite, după ce l-a tras de păr pe fundaşul spaniol Marc Cucurella (27 de ani). Lusitanul a primit o suspendare de două meciuri din partea FIFA, în urma acelui incident, şi va rata partida cu Tottenham și meciul cu FC Nantes, din prima etapă a campionatului francez. Neves are o cotă de piață de 80.000.000 de euro pe site-ul de specialitate Transfermarkt.com. Campioana Europei l-a adus de la Bournemouth pe Ilia Zabarnîi, un fundaș central ucrainean în vârstă de 22 de ani. El a fost promovat de Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, de unde „cireșele” îl cumpărau în 2023 pentru suma de 22,7 milioane de euro. Gruparea din Hexagon a plătit până la 67 de milioane de euro pentru Zabarnîi. Și la Tottenham sunt schimbări. Cea mai importantă este plecarea unui lider al vestiarului, sud-coreeanul Son, după 10 ani petrecuți la echipă.