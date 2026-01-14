L'Equipe l-a luat în vizor pe Cristi Chivu. Jurnaliștii francezi au găsit calitatea antrenorului lui Inter

La 45 de ani, Cristi Chivu devine un nume tot mai greu în fotbalul mondial. Rezultatele bune obținute la cârma marelui Inter Milano au atras privirile celui mai cunoscut și respectat ziar sportiv din lume, L’Equipe. Francezii i-au dedicat un amplu articol românului, considerat ”responsabil” pentru faptul că Inter nu s-a prăbușit după 0-5 cu PSG în finala Ligii Campionilor, ci s-a unit în jurul fostului tricolor.

Sub titlul „Cum a readus-o Cristian Chivu pe linia de plutire pe Inter Milano după înfrângerea cu PSG în finala Ligii Campionilor”, jurnaliștii francezi pun accent pe impactul pozitiv al tehnicianului român asupra echipei: „Condusă de un antrenor aproape debutant, care iese în evidență printre omologii săi, Cristian Chivu, Inter Milano a reușit să se redreseze după înfrângerea din finala Ligii Campionilor contra lui PSG. Aceeași sală de conferințe a găzduit două atmosfere complet diferite: seriozitatea lui Simone Inzaghi și sociabilitatea succesorului său, Chivu.

Comunicarea, atuul lui Cristi Chivu

Dintre toate calitățile pe care se presupune că trebuie să le aibă un antrenor de top, tehnicianul român, aflat de mai puțin de un an la nivel profesionist, a reușit deja să bifeze una esențială: o comunicare ușoară. Poate tocmai acest lucru le-a fost necesar jucătorilor lui Inter pentru a se reface atât de rapid după umilința suferită în finala Ligii Campionilor de anul trecut, pierdută în fața lui PSG”, au notat cei de la L'Equipe.

Francezii au continuat: „El a fost numit în grabă la începutul lunii iunie, după ce Inzaghi a părăsit clubul. În CV-ul său figura doar o misiune de salvare, abia dusă la bun sfârșit la Parma, și șase ani petrecuți la conducerea echipelor de juniori ale lui Inter. Mondialul Cluburilor (eliminare în optimile de finală) și începutul de sezon în Serie A (o victorie și două înfrângeri în primele trei etape) au fost suficiente pentru acomodare.

A menținut pe Inter la nivelul din anul precedent

La jumătatea sezonului, debutantul conduce campionatul, cu un ritm identic cu cel al lui Inter din sezonul trecut. Mai mult, se află în fața unor antrenori extrem de experimentați: Antonio Conte la Napoli, Massimiliano Allegri la AC Milan, Gian Piero Gasperini la AS Roma și Luciano Spalletti la Juventus, care au câștigat împreună 12 titluri”, au mai notat francezii.

L'Equipe apreciază faptul că Cristi Chivu a ales doar să ajusteze ce a găsit la formația milaneză: „Zece dintre cei unsprezece titulari din finala de la Munchen se regăsesc încă în lot. Spre deosebire de Inzaghi, care tindea să-și suprasolicite jucătorii de bază, Chivu a operat câteva schimbări de ștafetă”. În plus, românul a ales să lucreze foarte mult pe partea de încredere individuală: „Acolo unde predecesorul său încerca să perfecționeze la maximum mecanismele colective, românul lucrează mai mult pe individualități, ceea ce a permis eliminarea ultimelor frustrări provenite de la gestionarea anterioară”.