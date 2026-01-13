search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Cadoul făcut de Cristian Chivu elevilor săi, după ce l-au propulsat pe primul loc în Serie A. Ideea este revoluționară în Serie A

Cristian Chivu (45 de ani), lider în Italia cu Inter Milano după etapa cu numărul 20, plănuiește o evadare decisivă și, ca să-i permită echipei să se desprindă, le-a dat elevilor săi o zi liberă, astăzi. Asta deși Inter are meci mâine, acasă, cu Lecce, restanță din etapa a 16-a (gruparea milaneză a fost nevoită să-și amâne jocul pentru a putea disputa Supercupa Italiei).

Chivu i-a lăsat pe jucătorii săi fără minge măcar pentru o zi FOTO EPA
Chivu i-a lăsat pe jucătorii săi fără minge măcar pentru o zi FOTO EPA

Inter vrea să ia titlul învingând echipele mici, după ce a pierdut cu Juventus și cu AC Milan, iar celor de la Napoli le-a cedat 4 puncte în două jocuri. Presa din Peninsulă scrie că, începând din epoca postbelică, titlul nu a fost câștigat niciodată de o formație care nu a reușit să câștige meciuri împotriva rivalilor direcți.

Inter ar fi în siguranță, statistic, doar cu AS Roma, aflată pe locul 4, deoarece Chivu a reușit să-l învingă pe Gasperini pe Olimpico. 

Tehnicianul român a luat o decizie revoluționară. Și-a anunțat jucătorii că nu vor avea antrenament astăzi, la baza de la Appiano Gentile. Acest lucru nu s-a mai văzut în Serie A, în ajunul unui meci, care este de obicei dedicat reglajelor tactice.

Echipa se va întâlni la Pinetina mâine dimineață, pentru o scurtă sesiune de încălzire și ședințe tehnice, înainte de transferul cu autobuzul la stadionul San Siro, unde va avea loc partida cu Lecce.

Chivu a decis să le acorde jucătorilor săi câteva ore libere în plus, pentru că a observat că erau obosiți mental. Dar și pentru că a fost mulțumit de atitudinea echipei împotriva campioanei Napoli, în ceea ce privește dăruirea și personalitatea, scriu italienii.

Însă, principalul aliat, mai mult decât odihna strategică, este programul: de acum și până la începutul lunii februarie, Inter le va înfrunta succesiv pe Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese și pe Sassuolo. Toate sunt formații abordabile, iar victoria - la îndemână. Iar sprintul a fost pregătit cu o zi de odihnă.

