Crsti Chivu este mare doar cu cei mici. Interul său n-a reușit s-o bată pe campioana Napoli, dar domină Italia

Cristian Chivu (45 de ani) a bifat prima remiză în acest sezon de Serie A, 2-2 cu Napoli, acasă, în etapa a 20-a. Gruparea milaneză a condus-o pe campioană de două ori, 1-0 și 2-1, dar n-a putut lua toate punctele. Au punctat Dimarco (9) și Calhanoglu (73-penalty), respectiv McTominay (26 și 81). În minutul 71, antrenorul oaspeților, Antonio Conte (56 de ani), de la oaspeți, a fost eliminat pentru proteste. Tehnicianul a făcut scandal după ce Inter a primit lovitură de la 11 metri.

„Inter - Napoli, remiză spectaculoasă: McTominay îl blochează de două ori pe Chivu”, au titrat cei de la Gazzetta dello Sport, cel mai prestigios cotidian de sport din Italia. La scorul de 1-1, Napoli a avut două ocazii mari d a însccrie.

Presa din Italia a analizat remiza de la Milano. Echipa lui Cristi Chivu, care a ratat șansa de a-l învinge pe Antonio Conte pentru prima dată în cariera de antrenor, rămâne pe primul loc în campionat, cu 43 de puncte, Pe locul 2 se află AC Milan (40 de puncte), după 1-1 cu Fiorentina. Pe locul 3 se află, cu 39 de puncte, Napoli și AS Roma.

Dintre echipele mari ale Italiei, Inter n-a reușit s-o învingă decât pe AS Roma. A pierdut cu Napoli, Juventus și cu AC Milan, toat meciurile susținute în deplasare. Acasă a pierdut doar cu Udinese.

„Un egal corect”

Întrebat dacă Inter are o problemă din moment ce nu a câștigat niciuna dintre confruntările cu Milan, Napoli și Juventus, Chivu a răspuns: „Confruntări directe? Mă refer la meci: două echipe puternice au făcut tot ce au putut pentru a câștiga.

Este păcat că nu am reușit să menținem avantajul de două goluri și să ne păstrăm calmul până la final, dar trebuie să le acordăm credit și adversarilor noștri, care sunt o echipă de calitate și, la fel ca noi, au încercat să câștige. Voi rămâne cu atitudinea, dorința de a merge mereu înainte, poate exagerând uneori, având în vedere că am fost în urmă la un moment dat.

Am încercat în toate modurile să rămânem în joc și să creăm ocazii, conștienți că ne confruntam cu o echipă la fel de puternică. În primele 20 de minute, ne-au pus într-adevăr în dificultate cu pase mai lungi. Este păcat, dar au fost două echipe puternice care au ridicat nivelul fotbalului modern și al Seriei A.

Mergem mai departe și încercăm să ne îndeplinim ambițiile pentru acest campionat, care se dispută punct cu punct între patru sau cinci echipe. Suntem conștienți de această luptă.

Ne așteptam la un astfel de meci, am fost lenți în a face presing. Ei au jucat bine cu pase scurte între McTominay și Lobotka pentru a-i găsi pe Elmas sau Politano. Am făcut greșeli acolo, dar apreciez atitudinea jucătorilor în aplicarea acelei presiuni determinate, uneori chiar exagerate, știind că totul ar putea fi în zadar.

Am reușit să ajustăm lucrurile și, în final, meciul s-a încheiat cu un egal corect, având în vedere ceea ce am văzut pe teren”, a spus Chivu, conform gazzetta.it.