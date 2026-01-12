search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Crsti Chivu este mare doar cu cei mici. Interul său n-a reușit s-o bată pe campioana Napoli, dar domină Italia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cristian Chivu (45 de ani) a bifat prima remiză în acest sezon de Serie A, 2-2 cu Napoli, acasă, în etapa a 20-a. Gruparea milaneză a condus-o pe campioană de două ori, 1-0 și 2-1, dar n-a putut lua toate punctele. Au punctat Dimarco (9) și Calhanoglu (73-penalty), respectiv McTominay (26 și 81). În minutul 71, antrenorul oaspeților, Antonio Conte (56 de ani), de la oaspeți, a fost eliminat pentru proteste. Tehnicianul a făcut scandal după ce Inter a primit lovitură de la 11 metri.

Cristian Chivu e mare doar cu cei mici FOTO EPA
Cristian Chivu e mare doar cu cei mici FOTO EPA

Inter - Napoli, remiză spectaculoasă: McTominay îl blochează de două ori pe Chivu”, au titrat cei de la Gazzetta dello Sport, cel mai prestigios cotidian de sport din Italia. La scorul de 1-1, Napoli a avut două ocazii mari d a însccrie.

Presa din Italia a analizat remiza de la Milano. Echipa lui Cristi Chivu, care a ratat șansa de a-l învinge pe Antonio Conte pentru prima dată în cariera de antrenor, rămâne pe primul loc în campionat, cu 43 de  puncte, Pe locul 2 se află AC Milan (40 de puncte), după 1-1 cu Fiorentina. Pe locul 3 se află, cu 39 de puncte, Napoli și AS Roma. 

Dintre echipele mari ale Italiei, Inter n-a reușit s-o învingă decât pe AS Roma. A pierdut cu Napoli, Juventus și cu AC Milan, toat meciurile susținute în deplasare. Acasă a pierdut doar cu Udinese. 

„Un egal corect”

Întrebat dacă Inter are o problemă din moment ce nu a câștigat niciuna dintre confruntările cu Milan, Napoli și Juventus, Chivu a răspuns: „Confruntări directe? Mă refer la meci: două echipe puternice au făcut tot ce au putut pentru a câștiga.

Este păcat că nu am reușit să menținem avantajul de două goluri și să ne păstrăm calmul până la final, dar trebuie să le acordăm credit și adversarilor noștri, care sunt o echipă de calitate și, la fel ca noi, au încercat să câștige. Voi rămâne cu atitudinea, dorința de a merge mereu înainte, poate exagerând uneori, având în vedere că am fost în urmă la un moment dat.

Am încercat în toate modurile să rămânem în joc și să creăm ocazii, conștienți că ne confruntam cu o echipă la fel de puternică. În primele 20 de minute, ne-au pus într-adevăr în dificultate cu pase mai lungi. Este păcat, dar au fost două echipe puternice care au ridicat nivelul fotbalului modern și al Seriei A.

Mergem mai departe și încercăm să ne îndeplinim ambițiile pentru acest campionat, care se dispută punct cu punct între patru sau cinci echipe. Suntem conștienți de această luptă.

Ne așteptam la un astfel de meci, am fost lenți în a face presing. Ei au jucat bine cu pase scurte între McTominay și Lobotka pentru a-i găsi pe Elmas sau Politano. Am făcut greșeli acolo, dar apreciez atitudinea jucătorilor în aplicarea acelei presiuni determinate, uneori chiar exagerate, știind că totul ar putea fi în zadar.

Am reușit să ajustăm lucrurile și, în final, meciul s-a încheiat cu un egal corect, având în vedere ceea ce am văzut pe teren”, a spus Chivu, conform gazzetta.it.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
Programatorul acuzat că a donat peste 1 milion de euro pentru campania lui Călin Georgescu a solicitat strămutarea dosarului. Ce motiv a invocat Bogdan Peșchir
fanatik.ro
image
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
libertatea.ro
image
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
În plin scandal, David Beckham n-a mai răbdat și a decis să acționeze! Ce a urmat l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Impozitul auto, recalculat în 2026. Cât plătesc şoferii anul acesta
playtech.ro
image
„E dezamăgitor!”. Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Napoli 2-2. Ce i-au reproșat italienii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După divorțul cu scandal de fostul pilot de Formula 1, Cora Schumacher s-a afișat în premieră cu noul partener
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Fonduri europene 2026: Se oferă ajutoare financiare cuprinse între 50.000 și 300.000 pentru români
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Angelina Jolie, cicatrici care spun o poveste: „Am ales să fac asta pentru că mi-am pierdut mama și bunica foarte devreme"

Click! Pentru femei

image
Portalul 1111. De ce portalul din 11 ianuarie 2026 e mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!