Un fotbalist de la Inter dezvăluie cum Chivu îl îmbrățișează mai mult decât o face soția lui

Atacantul argentinian Lautaro Martinez, jucător important al lui Inter Milano, a ținut să vorbească despre relația specială pe care o are cu antrenorul român de la Inter Milano, Cristi Chivu (45 de ani).

După ce a adus victoria cu Pisa prin dubla sa (2-0), starul argentinian, în vârstă de 28 de ani, a surprins prin mesajul său public, în care l-a lăudat pe tehnicianul român pentru modul în care a influențat evoluțiile sale din ultimele sezoane.

Potrivit lui Martinez (163 de goluri înscrise pentru Inter), conexiunea dintre el și Chivu depășește cadrul profesional. Căpitanul lui Inter a subliniat că românul l-a ajutat să se maturizeze ca jucător, dar și ca lider în vestiar.

„Vorbim cu antrenorul în fiecare zi, ne îmbrățișează în fiecare zi, chiar prea mult! Mă îmbrățișează mai mult decât o face soția mea (n.r. râde). Dar este felul lui de a antrena, înțelege cum funcționează un vestiar. Mă bucur pentru el și pentru că a început această aventură alături de noi”, a declarat Lautaro Martinez, potrivit presei din Italia.