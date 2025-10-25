Laurențiu Reghecampf a calificat-o pe Al Hilal Omdurman în grupele Ligii Campionilor Africii

Laurențiu Reghecampf a reușit să atingă o performanță importantă în Africa. Tehnicianul român a reușit să califice echipa sa, Al Hilal Omdurman, în grupele Ligii Campionilor Africii, după o dublă manșă spectaculoasă în fața formației Kenya Police.

Formația sudaneză a obținut calificarea cu scorul general de 4-1, după ce a câștigat 1-0 în meciul tur și 3-1 în retur.

În confruntarea decisivă, disputată pe teren propriu, Adetunji a deschis scorul în minutul 37. Echipa kenyană a egalat prin Zakayo în minutul 53, dar elevii lui Reghecampf au revenit imediat. Tot Adetunji a marcat pentru 2-1 în minutul 64, iar Salem a închis tabela în minutul 90+11, confirmând calificarea echipei sudaneze.

Al Hilal Omdurman, chinuită de contextul politic

Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât Al Hilal se confruntă cu mari dificultăți. Din cauza războiului civil din Sudan, echipa este nevoită să joace meciurile din cupele africane în Mauritania. Cu toate acestea, clubul, considerat cel mai titrat din istoria fotbalului sudanez (31 de titluri naționale), continuă să arate forță și determinare sub comanda lui Reghecampf.

Tragerea la sorți pentru faza grupelor va avea loc pe 12 noiembrie. De la sosirea sa la Al Hilal, Reghecampf și-a stabilit ca obiectiv principal accesul în grupele Ligii Campionilor Africii, iar acum și-a atins ținta. În competiția internă, echipa sa este lider după șapte etape din play-off, având 14 puncte și un parcurs constant.