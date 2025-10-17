Momente incredibile pentru Reghecampf, în Africa. Fuge dintr-un război civil și dă în altul: împușcături înainte de meci

Laurențiu Reghecampf, care a ales surprinzător să antreneze pe Al Hilal Omdurman, formație din Sudan, țară afectată de răzbi civil. Din cauza conflictelor interne, gruparea africană a jucat în sezonul trecut în campionatul Mauritaniei, iar pentru actuala stagiune a făcut cerere de a juca în cel al Libiei.

Românul încearcă să scape din războiul civil din Sudan, dar culmea, a dat în altul, din Kenia. Formația sa joacă astăzi cu Police FC, în prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor Africii, iar meciul a a fost în pericol de a fi amânat din cauza incidentelor petrecute în Nairobi. Funeraliile fostului premier, Raila Odinga s-au lăsat cu lupte de stradă și împușcături de avertisment din partea forțelor de ordine, după ce susținătorii acestuia au pornit un conflict cu poliția și armata.

„În urma incidentelor de astăzi, suntem în contact permanent cu autoritățile, cu Federația de Fotbal din Kenya și cu reprezentanții Confederației Africane de Fotbal. Disputarea meciului cu Al Hilal Omdurman ține de aprobarea acestor foruri. În plus, căutăm un stadion potrivit pentru a găzdui acest meci“, au transmis inițial cei de la Police FC, care au cerut amânarea cu 24 de ore a partidei.

Clubul lui Laurențiu Reghecampf a refuzat: „Delegația noastră e în siguranță, la Nairobi. Urmărim situația din capitala Keniyei. Ținem legătură cu observatorul Confederației Africane de Fotbal care, la rândul său, monitorizează situația. Am respins cererea clubului din Kenya, pentru amânarea meciului cu 24 de ore”, au răspuns cei de la Al Hilal Omdurman.

Confederația Africană de Fotbal a decis până la urmă ca meciul să fie mutat pe arena Ulinzi Sports Complex și să se jace fără spectatori, în cursul zilei de azi, de la ora 15.00.