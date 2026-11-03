 La câteva zile după victoria cu FCSB, Gloria Bistrița a pierdut un meci la „masa verde” | adevarul.ro
search
Marți, 3 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

La câteva zile după victoria cu FCSB, Gloria Bistrița a pierdut un meci la „masa verde”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Campionatul de fotbal al României a devenit o competiție cu situații bizare. CS Gloria Bistriţa-Năsăud, de pildă, a pierdut la „masa verde” (0-3), meciul de pe teren propriu cu SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal! Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF).

Gloria Bistrița a rezistat în fața FCSB-ului în Cupa României
Gloria Bistrița a rezistat în fața FCSB-ului în Cupa României Foto: Sportpictures

În comunicatul postat pe pe site-ul FRF s-a precizat: „Admite sesizarea Departamentului de Competiţii FRF. În temeiul art. 83/8 din RD cu aplicarea art. 34 din RD, clubul CS Gloria Bistriţa se sancţionează cu Forfait (pierderea jocului cu 3-0) şi penalitate sportivă de 3.200 lei”

Gloria a câştigat cu 1-0 pe teren, însă a încălcat regulamentul FRF în privinţa folosirii jucătorilor sub 21 de ani (Under-21).

În urma acestei decizii, Gloria Bistriţa a coborât pe poziția a 14-a în liga secundă, cu 15 puncte, CS Afumaţi a urcat pe locul 12, cu 17 puncte, iar SCM Râmnicu Vâlcea a săltat pe 13, cu 17 puncte.

Săptămâna trecută, într-un meci disputat în Grupa C a Cupei României, Gloria Bistrița-Năsăud s-a impus cu 1-0, pe teren propriu, în fața FCSB-ului! Formația roș-albastră a dominat confruntarea cu echipa din liga inferioară, însă n-a reușit să marcheze. În minutul 23, bistrițenii au punctat prin Antonio Bradu, care a profitat de o neînţelegere între fundaşul Dylan Batubinsika şi portarul Matei Popa.

În urma acelui rezultat, pe primul loc în Grupa C se află FC Bihor, cu 4 puncte, urmată de FCSB, Csikszereda şi Gloria, fiecare cu câte 3 puncte. Formația din Bistrița are șanse de a se califica în faza următoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Epopeea hainei de blană a iubitei lui Ciolacu. Un magazin cu Instagram făcut azi îi dă dreptate fostului premier: „Toate dorințele”
digi24.ro
image
Ciolacu își amână nunta, după scandalul blănii de lux: „E iepure, am luat-o cu 500 euro din bazar”. Liderul PSD: „Toți am sărăcit”
stirileprotv.ro
image
Cine câștigă Asia Express 2026 | Am aflat cele 2 echipe care ajung în marea finală de miercurea viitoare, ora 20:30, de la Antena 1
gandul.ro
image
Le Monde: România, pe lista țintelor Rusiei. Ce obiective strategice au fost vizate
mediafax.ro
image
„Băi, sunteți nebuni la cap?”. Gigi Becali s-a crucit când a aflat de scandalul blănii purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu
fanatik.ro
image
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
libertatea.ro
image
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
"Regina s-a întors!" Celebra jurnalistă a revenit pe teren direct la derby
digisport.ro
image
Două zodii au parte de surprize neașteptate marți, 3 noiembrie 2026. Vești bune, oportunități și planuri care prind contur
click.ro
image
Surse: Ce s-a mâncat şi cât a fost darul la botezul cu 400 de invitaţi de la Timişoara. Imaginile cu liderii PSD au stârnit controverse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Furtuna Agneta aduce fenomene extreme în România. Ar putea ninge în Bucureşti în noiembrie
observatornews.ro
image
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
cancan.ro
image
Crește vârsta de pensionare? Ministerul Muncii spune care români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
newsweek.ro
image
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
prosport.ro
image
Ce amendă primești dacă lași noroi pe șosea. Legea se aplică inclusiv vehiculelor care ies de pe terenuri
playtech.ro
image
Edi Iordănescu, în locul lui Zeljko Kopic! Fostul selecționer, dorit înapoi în Polonia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cât trebuie să câștige un român pentru a locui singur în 2026. Salariul minim depășește cu peste 1.700 lei costul unui trai decent
ziare.com
image
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
romaniatv.net
image
S-a decis cu cât cresc pensiile. Anunț de ultimă oră făcut de ministrul Muncii pentru milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a făcut parada modei la Timișoara, într-o rochie cu decolteu și cu o geantă Chanel de 4.000 de euro. Cine este Mihaela Grindeanu
actualitate.net
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele
click.ro
image
Dana Săvuică, din nou fericită în dragoste! Cum arată relația pe care o trăiește după divorț și ce calități apreciază la iubitul ei. „Am pus toate cărțile pe masă de la început.
click.ro
image
Postul Crăciunului 2026. Ce alimente au voie să consume credincioșii și la ce produse trebuie să renunțe timp de 40 de zile
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (1) jpg
Fanii familiei regale, uluiți de noua fotografie cu Prințul Louis! Toți au observat un lucru neașteptat
okmagazine.ro
Muzeul de Artă din Iași se află în Palatul Culturii
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cele 3 zodii pentru care lucrurile se vor schimba în bine până la finalul lunii noiembrie. Transformări majore pentru acești nativi
image
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele

OK! Magazine

image
Amanta măritată pentru care Principele Nicolae a sfidat familia regală. "De o frumusețe discutabilă, dar înzestrată cu toate atracțiile viciului"