La câteva zile după victoria cu FCSB, Gloria Bistrița a pierdut un meci la „masa verde”

Campionatul de fotbal al României a devenit o competiție cu situații bizare. CS Gloria Bistriţa-Năsăud, de pildă, a pierdut la „masa verde” (0-3), meciul de pe teren propriu cu SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal! Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF).

Gloria Bistrița a rezistat în fața FCSB-ului în Cupa României Foto: Sportpictures

În comunicatul postat pe pe site-ul FRF s-a precizat: „Admite sesizarea Departamentului de Competiţii FRF. În temeiul art. 83/8 din RD cu aplicarea art. 34 din RD, clubul CS Gloria Bistriţa se sancţionează cu Forfait (pierderea jocului cu 3-0) şi penalitate sportivă de 3.200 lei”

Gloria a câştigat cu 1-0 pe teren, însă a încălcat regulamentul FRF în privinţa folosirii jucătorilor sub 21 de ani (Under-21).

În urma acestei decizii, Gloria Bistriţa a coborât pe poziția a 14-a în liga secundă, cu 15 puncte, CS Afumaţi a urcat pe locul 12, cu 17 puncte, iar SCM Râmnicu Vâlcea a săltat pe 13, cu 17 puncte.

Săptămâna trecută, într-un meci disputat în Grupa C a Cupei României, Gloria Bistrița-Năsăud s-a impus cu 1-0, pe teren propriu, în fața FCSB-ului! Formația roș-albastră a dominat confruntarea cu echipa din liga inferioară, însă n-a reușit să marcheze. În minutul 23, bistrițenii au punctat prin Antonio Bradu, care a profitat de o neînţelegere între fundaşul Dylan Batubinsika şi portarul Matei Popa.

În urma acelui rezultat, pe primul loc în Grupa C se află FC Bihor, cu 4 puncte, urmată de FCSB, Csikszereda şi Gloria, fiecare cu câte 3 puncte. Formația din Bistrița are șanse de a se califica în faza următoare.