Kosovarii vor să scoată ce-i mai rău din români. Au început înțepăturile, după ce au aflat că se pot duela cu România. „Huligani”

România și Kosovo ar putea ajunge din nou față în față, deoarece se află pe același traseu al barajelor pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Imediat după tragerea la sorți de astăzi, presa din Kosovo a readus în discuție tensiunile dintre cele două echipe naționale și i-a catalogat pe suporterii români drept „huligani”.

Începând din iunie 2023, România și Kosovo s-au întâlnit de trei ori. În preliminariile pentru Campionatul European, meciul de la Priștina s-a încheiat la egalitate, iar returul din România a fost câștigat de tricolori cu 2-0.

Ulterior, destinul le-a pus din nou față în față în Nations League, unde România a câștigat în deplasare cu 3-0 și a obținut victoria „la masa verde” în partida de la București, întreruptă în ultimele secunde la scorul de 0-0.

Acum, un nou duel este posibil

Dacă România trece de Turcia, iar Kosovo reușește să se impună în fața Slovaciei, finala barajului s-ar juca la Priștina, cu calificarea la Mondial în joc.

Tensiunile dintre cele două naționale au fost prezente la fiecare întâlnire. România a avut parte de o atmosferă ostilă în deplasările din Kosovo, iar la meciul de la București situația a degenerat după ce oaspeții au părăsit terenul și au provocat publicul, pierzând ulterior partida la „masa verde”. În plus, vestiarul oaspeților a fost găsit într-o stare deplorabilă.

În acest context, dacă cele două echipe se vor întâlni din nou în baraj, atmosfera de la Priștina se anunță extrem de tensionată.

„Huliganii din peluza României...”

Jurnaliștii kosovari au amplificat deja conflictul, readucând în prim-plan incidentele din trecut, imediat ce au aflat că naționala lor ar putea reîntâlni România.

„În cazul în care Kosovo se va califica în finală, va juca împotriva câștigătoarei meciului Turcia - România. Kosovo a înfruntat România de patru ori și au fost trei eșecuri și un egal. Unul dintre eșecuri a venit la masa verde. Meciul din 15 noiembrie anul trecut a fost întrerupt la 0-0.

După mai multe dueluri tari pe teren, un grup de suporteri români a început să strige «Serbia, Serbia». Jucătorii kosovari au decis să părăsească terenul și nu s-au mai întors, chiar dacă arbitrii le-au cerut să o facă. Huliganii din peluza României au scandat împotriva Kosovo și la Priștina și au afișat la București un banner pe care scria Kosovo e Serbia! Au cauzat probleme în repetate rânduri la meciurile dintre Kosovo și României. În schimb, relațiile cu Turcia sunt excelente!”, au scris kosovarii de la Koha.