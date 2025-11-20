search
Un lider al naționalei a început să se plângă la vederea turcilor: „Avem parte de cel mai greu adversar posibil”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Au apărut vocile care susțin că Turcia nu este cel mai bun adversar care putea României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, celelalte soluții fiind Italia, Danemarca sau Ucraina. Partida seva disputa pe 26 martie, în deplasare.

Răzvan Marin, stânga, era până de curând om de bază la lot
Răzvan Marin, stânga, era până de curând om de bază la lot

Fotbalistul Răzvan Marin, 29 de ani, legitimat la AEK Atena, a declarat, joi, după tragerea la sorți care a decis ca România să întâlnească Turcia la barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026, că prima reprezentativă a țării noastre are parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta îl ambiționează și mai mult.

Am urmărit tragerea la sorți în direct. Cred că avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiționează și mai mult! Știm ce avem de făcut și trebuie să abordăm acest play-off cu un singur gând, calificare! Este obligatoriu să fim la Cupa Mondială anul viitor”, a spus Răzvan Marin, conform site-ului oficial al Federației Române de Fotbal. Marin nu mai este în grațiile lui Mircea Lucescu, cu care a avut un schimb de replici.

Un alt fotbalist pus pe lista neagră de selecționer, Nicolae Stanciu, 32 de ani, de la Genoa, un  se așteaptă la un meci încrâncenat cu Turcia, care se va disputa într-o atmosferă incredibilă.

„Cred că orice echipă care era în prima urnă era puternică și considerată cu prima șansă de calificare. Am întâlnit Turcia doar într-un meci amical jucat la Cluj-Napoca, în 2017, când am câștigat cu 2-0, dar de atunci s-au schimbat generațiile, și la noi, și la ei. Cred că va fi un meci foarte disputat, într-o atmosferă incredibilă. Îmi doresc ca noi să fim bine, sănătoși și inspirați la ora meciului, să reușim să trecem mai departe. Nu vreau sa vorbesc despre o eventuală finală pentru că mă gândesc doar la Turcia în momentul de față”, a afirmat el

Mijlocașul Marius Marin, de la Pisa, speră ca prima reprezentativă să îndeplinească visul românilor de a ajunge la Cupa Mondială. „Un meci foarte greu, întâlnim o echipă cu jucători tineri și de valoare, dar am mare încredere în grupul nostru și să dea Dumnezeu să fim în formulă completă și toată lumea să fie sănătoasă ca să putem îndeplini visul fiecărui român. Împreună spre Mondial! Avem nevoie de susținerea publicului, acum ori niciodată să ne croim a noastră soartă! Hai, România!”, a menționat Marius Marin, 27 de ani,

La rândul său, Ianis Hagi (27 de ani), legitimat în Turcia, la Alanyaspor, a afirmat că având toată țara în spate echipa națională poate ajunge la Cupa Mondială: „Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câștiga. Pentru mine au contat prea puțin adversarul și locul unde vom juca. Împreună, cu toată țara în spate, mergem cu toată forța spre play-off și am încredere că ne vom vedea la Cupa Mondială vara viitoare”.

Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Zurich.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Turcia s-a clasat pe locul secund în grupă, după Spania, cu care a remizat (2-2), în ultimul meci. Singura înfrângere a Turciei în această campanie a venit acasă, chiar în fața campioanei europene, cu un neverosimil 0-6. Din grupă au mai făcut parte Georgia și Bulgaria.

