Tricolorii, obligați să joace chiar și dacă pierd barajul cu Turcia. România se va duela cu Slovacia sau Kosovo

A apărut o situație neobișnuită în regulamentul preliminariilor! Dacă România va pierde meciul cu Turcia, va fi obligată să joace încă o partidă, una amicală, împotriva formației învinse în duelul Slovacia – Kosovo.

Acest meci suplimentar ar trebui disputat pe 31 martie, zi în care sunt programate și finalele barajului.

La tragerea la sorți de joi, România a aflat că va juca în deplasare cu Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Dacă va câștiga, selecționata noastră va merge în finală, unde va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Totuși, dacă România pierde în fața Turciei, nu își încheie acolo programul lunii martie. Regulamentul preliminariilor include o prevedere ciudată: echipa învinsă în semifinală trebuie să mai dispute încă un joc.

Motivul? În perioada destinată meciurilor echipelor naționale din luna martie, fiecare reprezentativă trebuie să susțină două partide. Echipele care câștigă semifinalele vor juca oricum finala, la cinci zile distanță. Însă și formațiile eliminate sunt obligate să bifeze două meciuri.

Regula se aplică fără excepții

Astfel, selecționatele care pierd în semifinale vor disputa un amical între ele. Prin urmare, dacă Turcia o va elimina pe România, „tricolorii” vor juca în deplasare cu cealaltă echipă învinsă în celălalt duel, adică Slovacia sau Kosovo.

„Celor două semifinaliste învinse li se cere să joace un amical în martie 2026. Echipele de pe aceleași rute trebuie să se înțeleagă ca un meci să se desfășoare pe arena care era rezervată pentru finala barajului!", este pasajul din regulament.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal au precizat, conform Golazo, că această regulă se aplică fără excepție. Asta înseamnă că echipa națională va juca oricum un al doilea meci pe 31 martie, indiferent dacă pe 26 martie va câștiga sau va pierde partida din baraj.

TRASEUL A

Italia - Irlanda de Nord;

Țara Galilor - Bosnia;

TRASEUL B

Ucraina - Suedia;

Polonia - Albania;

TRASEUL C

Turcia - România;

Slovacia - Kosovo;

TRASEUL D

Danemarca - Macedonia;

Cehia - Irlanda.