Atacantul lui Dinamo își face loc pe piața imobiliară: „Mi-aș vedea liniștit de afacere dacă aș lăsa fotbalul”

Alex Pop, atacantul lui Dinamo în vârstă de 25 de ani, știe ce vrea să facă după ce își va agăța ghetele în cui.

Exemple în fotbalul românesc există deja. Florin Tănase, de pildă, a petrecut doi ani în zona Golfului, unde a strâns aproximativ două milioane de euro, iar la revenirea la FCSB a început să investească masiv în imobiliare, pregătindu-și terenul pentru viața de după fotbal.

Alex Pop a ales ce va face după ce va agăța ghetele în cui

Pe aceeași direcție merge acum și Alex Pop. Transferat în ianuarie la Dinamo, unde câștigă în jur de 15.000 de euro pe lună, atacantul a dezvăluit că a pășit deja în lumea imobiliarelor, împreună cu soția sa, și că vede această zonă drept viitoarea lui carieră.

„Dacă ar fi să rămân în fotbal, mi-ar plăcea să fiu în partea administrativă, nu m-aș face antrenor, dar în partea administrativă, da. Dacă nu ar fi să continui în partea cu fotbalul, aș duce mai departe afacerea pe care am început-o cu soția mea, pe partea de imobiliare”, a declarat Alex Pop, pentru iAMsport.

Alex Pop: ”M-aș gândi la IT”

Touși, în condițiile în care nu ar fi ajuns fotbalist, Alex Pop a recunoscut ce carieră ar fi ales.

„E o întrebare grea, fotbalul îl fac de mic, asta îmi doream mereu, am făcut școala ca să fie acolo un plan B. La mintea pe care o am acum, m-aș gândi la IT. Câștiguri bune, program flexibil. Nu am înclinații către calculatoare, dar aș fi învățat”, a mai spus atacantul de la Dinamo.