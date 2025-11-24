search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dinamo rezistă la Botoșani și o ține pe Rapid pe primul loc în Superligă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Echipa de fotbal Dinamo a remizat luni seară, în Moldova, 1-1 cu FC Botoșani, rezultat care menține formația Rapid pe prima poziție. O victorie a moldovenilor ar fi readus trupa lui Leo Grozavu pe prima poziție.

Duel din meciul dintre Botoșani și Dinamo FOTO Facebook
Duel din meciul dintre Botoșani și Dinamo FOTO Facebook

Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 44 pentru gazde, iar Raul Opruț a readus egalitatea pe tabela de marcaj, în minutul 76.

În urma rezultatului, Rapid conduce în clasament, cu 35 de puncte, urmată de Botoșani, 33 de puncte.

FC Dinamo ocupă locul 4, cu 31 de puncte, devansată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte.

Sibienii, probleme fără sfârșit

Metaloglobus București a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin Dragoș Huiban (60 - penalty), după ce Jair l-a faultat în careu pe Laurențiu Liș.

Sibienii au egalat prin Cristian Neguț (82 - penalty), după o intervenție asupra sa a lui Andrei Sava.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) a bifat meciul cu numărul 300 în principala întrecere din România (59 goluri, 23 pase decisive), competiție în care a debutat pe 23 iulie 2012, în meciul FC Viitorul Constanța - FC Brașov 2-2.

Ultimele două clasate au terminat la egalitate și în tur, 2-2.

FC Hermannstadt a ajuns la șapte etape consecutive fără victorie, obținând două puncte, în ultimele două meciuri. Metaloglobus a obținut două puncte în ultimele patru etape.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
digi24.ro
image
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
stirileprotv.ro
image
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
gandul.ro
image
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
mediafax.ro
image
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost membru AUR acuzat de misoginism: „Știu cine sunt”
fanatik.ro
image
O femeie din România sfidează dizabilitatea și a scris o carte care poate inspira o generație: „Am înțeles că nu mă voi vindeca niciodată din punct de vedere fizic, dar pot să lucrez cu psihicul meu”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
playtech.ro
image
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Noi întreruperi de curent programate în București, Ilfov și Giurgiu între 24 și 28 noiembrie. Zonele unde alimentarea cu energie va fi oprită temporar
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Gata cu numerarul, este lege! Ce trebuie să ştie toţi românii obişnuiţi cu plata cash
romaniatv.net
image
CASS eliminat pentru mame, veterani, foști deținuți politici, invalizi. Senatul a adoptat proiectul PSD
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol