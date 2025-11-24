Dinamo rezistă la Botoșani și o ține pe Rapid pe primul loc în Superligă

Echipa de fotbal Dinamo a remizat luni seară, în Moldova, 1-1 cu FC Botoșani, rezultat care menține formația Rapid pe prima poziție. O victorie a moldovenilor ar fi readus trupa lui Leo Grozavu pe prima poziție.

Sebastian Mailat a deschis scorul în minutul 44 pentru gazde, iar Raul Opruț a readus egalitatea pe tabela de marcaj, în minutul 76.

În urma rezultatului, Rapid conduce în clasament, cu 35 de puncte, urmată de Botoșani, 33 de puncte.

FC Dinamo ocupă locul 4, cu 31 de puncte, devansată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte.

Sibienii, probleme fără sfârșit

Metaloglobus București a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (0-0), luni seara, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin Dragoș Huiban (60 - penalty), după ce Jair l-a faultat în careu pe Laurențiu Liș.

Sibienii au egalat prin Cristian Neguț (82 - penalty), după o intervenție asupra sa a lui Andrei Sava.

Aurelian Chițu (FC Hermannstadt) a bifat meciul cu numărul 300 în principala întrecere din România (59 goluri, 23 pase decisive), competiție în care a debutat pe 23 iulie 2012, în meciul FC Viitorul Constanța - FC Brașov 2-2.

Ultimele două clasate au terminat la egalitate și în tur, 2-2.

FC Hermannstadt a ajuns la șapte etape consecutive fără victorie, obținând două puncte, în ultimele două meciuri. Metaloglobus a obținut două puncte în ultimele patru etape.