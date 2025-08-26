Jaqueline Cristian, lecție de tenis la US Open. Românca a câștigat o avere după ce a ajuns în premieră în turul 2 la New York

Jaqueline Cristian a ajuns în premieră în runda a doua la US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, marţi, la New York, după ce a surclasat-o pe americanca Danielle Collins cu 6-0, 6-2. Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a avut nevoie de doar 65 de minute pentru a obţine victoria.

Românca a avut 4 aşi, a comis 2 duble greşeli, a totalizat 20 de winners şi a făcut 10 erori neforţate. Collins (31 ani, 61 WTA) a reuşit 2 aşi, a făcut 6 duble greşeli, a contabilizat 14 winners, dar a comis 31 de erori neforţate.

Jaqueline Cristian şi-a luat revanşa după ce fusese învinsă de americancă anul trecut, în turul al treilea la Madrid, cu 3-6, 6-4, 6-1. Pentru superba victorie din turul 1 al turneului newyorkez, sportiva noastră şi-a asigurat un cec de 154.000 de dolari şi 70 de puncte WTA, cu care a urcat în clasamentul WTA live pe poziția 44, cea mai bună din întreaga carieră.

În turul secund, SuperJaq va înfrunta o altă americancă, învingătoarea dintre Sofia Kenin şi Ashlyn Kruger. În această noapte joacă și Sorana Cîrstea, contra argentiniencei Solana Sierra.