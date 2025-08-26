Sorana Cîrstea a intrat în gura lui Cristian Tudor Popescu: „Clişeu mincinos despre România, un fals”

Sorana Cîrstea debutează astăzi la US Open, după ce sâmbătă a câștigat turneul de la Cleveland, al treilea succes din cariera sa. Românca a intrat în gura lui lui Cristian Tudor Popescu, jurnalistul ”certând-o” pentru faptul că a spus că România e o țară mică, „un clișeul mincinos”.

Așa cum era normal, CTP a lăudat-o pe sportiva noastră pentru triumful de la Cleveland, însă a taxat-o pe aceasta pentru declarațiile de la finalul turneului de peste Ocean. Ziaristul nu e de acord cu sintagma „suntem o țară mică”, România fiind mult mai mare ca Ungaria, Serbia, Bulgaria, Cehia, Slovacia sau Slovenia, cu a șasea populație din UE. Cristian Tudor Popescu o sfătuiește pe Sorana Cîrstea și pe ceilalți sportivi să spună că „România e o țară civilizată și inteligentă”.

România nu e mică

„Mici și-ai dracului. Sorana Cîrstea a câștigat Turneul WTA 250 de la Cleveland. Bravo! La 35 de ani, Sorana arată cât de mult iubește tenisul și cât e dispusă încă să muncească pentru el, ca să-și pună în valoare talentul pe care i-l știm. De asemenea, Bravo! suporterilor care au strigat România! România! la meciurile ei, ducând numele țării peste mări. Sorana însă, a reacționat la aceste scandări spunând: Suntem o țară mică din Europa de Est, dar oriunde joc sunt români cu steaguri la meciuri.

Mai întâi, afirmația că România e o țară mică din Europa de Est este un fals. România e o țară mare în Europa de Est, are cu mult mai mulți locuitori decât Ungaria, Serbia sau Bulgaria, ca să nu mai vorbim de Cehia, Slovacia sau Slovenia. Este a 6-a țară ca populație a Uniunii Europene și a 12-a ca suprafață, din 27 de state. Tot pe locul 12 se afla România la sfârșitul lui 2022, ca mărime a economiei. Deci, care mică?

Țărișoara e un cuvânt drag propagandei ceaușiste

Nu e prima dată când Sorana Cîrstea folosește propoziția Suntem o țară mică. A mai făcut-o după rușinosul, dezonorantul pentru noi, meci de Fed Cup cu Anglia de la Constanța, din 2017, când căpitanul nejucător Ilie Năstase a fost eliminat de pe teren pentru insultele aduse arbitrului și jucătoarelor britanice. Sensul zicerii era că suntem o țărișoară, față de țăroaiele occidentale, și de-aia am fost sancționați, nu pentru măgăriile lui Năstase.

Țărișoara e un cuvânt drag propagandei ceaușiste, ca și românașii. Aceste diminutive deghizează prost un complex de superioritate într-unul de inferioritate – suntem mici, noi, românii, dar ai dracului, de fapt suntem mai buni decât capitaliștii ăștia umflați cu pompa, îi batem. Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românesc mincinos. Aș vrea să aud despre România (despre români) nu că e mică sau mare, ci că e o țară civilizată și inteligentă. Mai am însă de așteptat…”, a transmis Cristian Tudor Popescu.