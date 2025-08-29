Jaqueline Cristian doboară americance ca la popice, la ele acasă. Românca e în premieră în turul al treilea la US Open

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, noapte trecută, la New York, după ce a învins-o pe americanca Ashlyn Krueger, cu 4-6, 6-2, 6-2. În primul tur, ea trecuse de o altă reprezentantă a gazdelor, Danielle Collins, cu 6-2, 6-0, pentru ca în runda următoare să dea piept cu o nouă sportivă din SUA, Amanda Anisimova.

Krueger (21 ani, 38 WTA) a dominat primul set și s-a impus cu 6-4, dar românca le-a controlat pe următoarele două, câștigând cu un dublu 6-2, după o oră și 46 de minute. Jaqueline Cristian (27 ani, 50 WTA) a avut 20 de lovituri câștigătoare, față de 19 ale adversarei, dar diferența s-a făcut la erorile neforțate, unde sportiva din SUA a avut 32, iar românca, doar 23.

Jaqueline Cristian, spre Top 40 mondial

Următoarea adversară a româncei va fi învingătoarea americanca Amanda Anisimova (finalistă la Wimbledon anul acesta), a 8-a favorită a concursului. care a trecut în două seturi de australianca Maya Joint.

Jaqueline Cristian, care nu trecuse de primul tur până acum în două participări la US Open, și-a asigurat un cec de 237.000 de dolari și 130 de puncte WTA, cu care bate la porțile Topului 40 WTA, urcând în clasamentul live pe poziția 41, cea mai bună din întreaga carieră.