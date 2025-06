Incredibilul Jannik Sinner (23 de ani, numărul 1 ATP) lovește cu un truc postat pe contul oficial de Instagram al circuitului masculin de tenis. Cu o precizie milimetrică, italianul aprinde un băț de chibrit folosindu-se de serviciu, executat regulamentar, de cealaltă parte a fileului.

De la Wimbledon, unde în aceste zile se dispută meciurile din faza calificările, sosește un videoclip uimitor.

Jannik Sinner reușește să aprindă un băț de chibrit înfipt în teren cu serviciul său extrem de precis.

Videoclipul a fost publicat pe profilul de Instagram al circuitului ATP, în colaborare cu numărul 1 mondial.

Adevărat sau fals?

„That's the one” („Aceasta este cea corectă”) se aude pe fundal, indiciu care arată că lovitura a fost încercată de mai multe ori.

Înainte de lovitură, cu mingea în mână, Sinner arată că bățul se poate aprinde prin frecarea cu suprafața sferei galbene, care este învelită cu o bandă cu catran.

Imaginile vor declanșa dispute în privința veridicității momentului, fiind greu de crezut că există cineva cu o asemenea precizie.