Ion Țiriac știe de ce România nu are față de Mondial: „Calificarea am pierdut-o în urmă cu 20 de ani!”

Aflat la evenimentul de la Țiriac Open, Ion Țiriac a analizat și eșecul suferit de România în fața Turciei, 0-1, în meciul decisiv pentru calificarea la Mondial.

Omul de afaceri a pus accent mai mult pe momentele în care jucătorii nu posedă balonul pe teren, spunând că această calitate de a ști ce să faci când nu ai mingea la picior, pornește încă din formarea jucătorilor. În opinia sa, nu este vorba doar despre acel meci, ci despre o problemă mai profundă a fotbalului românesc.

„Are mingea la picior 2 minute. Trebuie să învețe să joace în celelalte 88 de minute!”

Deși a menționat că norocul nu a fost de partea tricolorilor, Țiriac a recunoscut superioritatea adversarilor și a subliniat că selecționerul Mircea Lucescu nu ar trebui considerat principalul vinovat pentru rezultat.

„Vă spun o treabă foarte simplă. Un jucător de fotbal are mingea la picior cel mult 2 minute din cele 90. Trebuie să învețe să joace în celelalte 88 de minute de la o vârstă foarte fragedă. Mie mi s-a părut că pasele pe care le-am dat noi au fost cam telefonate. Pe de o parte. Pe de altă parte, poate există și ghinion. Să dai bara aia înseamnă că ai ghinion.

„Calificarea am pierdut-o acum 20 de ani, când nu am mai făcut nimic pentru sport!”

Însă, să recunoaștem că au fost mai buni decât noi, au ținut mingea mai mult. Era aproape imposibil să nu dea gol la pressing-ul pe care l-au făcut. Calificarea am pierdut-o acum 20 de ani, acum 30 de ani, de când nu am mai făcut nimic pentru sport. Nu am mai avut decât o școală de fotbal, care se numește Hagi. În loc să avem 50 de școli în România.

Sunt realități, campionatul României are mai mult de 50% jucători străini, tinerii români nu mai au posibilitatea să ajungă să joace într-o divizie superioară!”, a declarat Ion Țiriac, la tragerea la sorți a turneului Țiriac Open.