Niciun Mondial după 1998: Șapte turnee ratate și trei baraje pierdute pentru tricolori. O Românie ghinionistă, trecută prin mâinile a nouă selecționeri

Naționala României va urmări pentru a șaptea oară consecutiv Campionatul Mondial doar din fața televizorului, continuând o serie de ratări care a început încă de la barajul cu Slovenia din 2001.

Din păcate, absența tricolorilor de la turneele finale nu mai surprinde pe nimeni. După participarea din 1998, când România a ajuns în optimile de finală, echipa noastră nu a mai reușit să se califice la niciun Mondial.

Trei dintre șansele de calificare au fost pierdute la baraj, ultima chiar în meciul disputat în fața Turciei, 0-1, joi seară. De-a lungul acestor șapte campanii eșuate, echipa națională a trecut prin mâinile a nouă selecționeri, fiecare contribuind la rezultatele dezamăgitoare.

Campania de calificare pentru CM 2010, dezastruoasă

La preliminariile pentru Mondialul din 2006, găzduit de Germania, România a terminat grupa pe locul trei, în spatele Olandei și Cehiei, dar înaintea Finlandei, Macedoniei, Armeniei și Andorrei. Prima parte a competiției a fost condusă de Anghel Iordănescu, demis după 1-1 cu Armenia, iar Victor Pițurcă a preluat ulterior echipa.

În schimb, pentru CM 2010 din Africa de Sud, tricolorii au avut o campanie dezastruoasă, încheind grupa pe locul cinci, după Serbia, Franța, Austria și Lituania, depășind doar Feroe. Preliminariile au început sub conducerea lui Pițurcă, care a fost înlocuit la jumătate de Răzvan Lucescu.

La Mondialul din 2014, din Brazilia, România a terminat pe locul doi în grupă, în urma Olandei, dar înaintea Ungariei, Turciei, Estoniei și Andorrei. Echipa a mers la baraj, unde a cedat în fața Greciei, scor 1-3 și 1-1, campania fiind condusă integral de Victor Pițurcă.

Nici Mircea Lucescu nu a reușit să rupă ghinionul

La preliminariile pentru CM 2018 din Rusia, România a încheiat grupa pe locul patru, în urma Poloniei, Danemarcei și Muntenegrului, devansând Armenia și Kazahstan. Campania a început sub conducerea lui Christoph Daum, care a fost înlocuit ulterior cu Cosmin Contra.

Pentru CM 2022 din Qatar, tricolorii s-au clasat pe locul trei în grupă, după Germania și Macedonia, depășind Armenia, Islanda și Liechtenstein. Toată această campanie a fost condusă de Mirel Rădoi, însă rezultatul a fost tot o ratăre a calificării.

În preliminariile pentru CM 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada, România a terminat pe locul trei în grupa formată din Austria, Bosnia, Cipru și San Marino. Echipa s-a calificat totuși la baraj datorită succesului în Liga Națiunilor, iar Mircea Lucescu a fost antrenor pe toată durata campaniei, inclusiv la meciul decisiv de aseară cu Turcia.

De menționat este și faptul că, înainte de numirea lui Mircea Lucescu pe banca tehnică a României, prin vestiarul tricolorilor a mai trecut și Eduard Iordănescu, în perioada ianuarie 2022 - iulie 2024.

O ultimă speranță cu numirea lui Gică Hagi

România își va încerca următoarea șansă de calificare la Campionatul Mondial 2030, găzduit de Spania, Portugalia și Maroc. Cel mai probabil, selecționerul va fi Gică Hagi, care ar urma să semneze un contract pe patru ani, cu scopul de a reconstrui echipa națională pentru EURO 2028 și CM 2030.

Tricolorii vor mai disputa un meci, marți, la Bratislava, împotriva Slovaciei, care a cedat recent acasă cu 3-4 în fața Kosovo. Partida va fi, practic, un joc amical, fără miză.