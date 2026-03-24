search
Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ion Țiriac deține 21.000 de hectare în Africa și vrea să cumpere noi proprietăți. „Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna”

0
0
Publicat:

Fostul tenismen Ion Țiriac a dezvăluit că deține, într-o țară din Africa, proprietăți care însumează aproximativ 21.000 de hectare (210 km pătrați) . Acesta a mai spus că dorește să-și extindă investițiile pe continent, de care s-a arătat foarte fascinat.

Ion Țiriac/FOTO: Sport Pictures
„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi [...] În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia.

Și mai cumpăr încă una, se pare, și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere.

Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a declarat Țiriac pentru iAMsport.

Potrivit ForbesIon Țiriac are o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari. Fostul sportiv conduce Grupul Țiriac, cu interese în imobiliare, auto, servicii financiare și alte domenii.

După ce s-a retras din tenis în anii 1970, Țiriac a antrenat și a manageriat jucători de top precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker.

Și-a început cariera în investiții după căderea comunismului în România, iar ulterior a fondat Grupul Țiriac.

Deține o colecție de peste 400 de automobile și motociclete, inclusiv vehicule care au aparținut lui Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John.

Țiriac a reprezentat România și în hochei pe gheață, inclusiv la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964 și în trei finale ale Cupei Davis.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

