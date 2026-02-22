Întâlnire între două nume uriașe ale lumii. Donald Trump încearcă să-l convingă pe Ronaldo să evolueze în SUA

Întâlnire de gală între doi dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă! Mare admirator al fotbalului, Donald Trump l-a întâlnit față în față pe Cristiano Ronaldo în cadrul unei cine elegante organizate pe 18 noiembrie 2025, eveniment la care au participat numeroase personalități.

Momentul nu a trecut neobservat, iar acum Trump a reaprins internetul cu un nou mesaj dedicat superstarului portughez. După vizita recentă a lui Ronaldo la Casa Albă, președintele american și-a arătat din nou admirația fără reținere.

Într-un clip postat pe TikTok, Trump l-a numit pe Ronaldo cel mai mare fotbalist din toate timpurile și a spus că îl așteaptă oricând în America: „Ronaldo, ești cel mai mare fotbalist din toate timpurile. Vino în America! Avem nevoie de tine!”.

Criticii și-au spus cuvântul

Surprizele nu s-au încheiat aici. Donald Trump a folosit inteligența artificială pentru a crea o scenă fictivă în care schimbă pase cu Cristiano Ronaldo. Clipul a stârnit reacții mixte: fanii lui Trump l-au lăudat pentru umor și creativitate, în timp ce criticii au considerat că amestecul între sport și politică nu este potrivit.

Tur privat la Casa Albă pentru superstarul portughez

Cristiano Ronaldo a avut parte de o experiență cu totul specială la Casa Albă, unde a fost ghidat personal de Donald Trump.

În cadrul turului, Ronaldo a descoperit holurile și sălile celebre ale reședinței prezidențiale și a avut ocazia să-l întâlnească pe Baron, un fan înfocat al superstarului lusitan, care a însoțit vizita, făcând momentul și mai memorabil.

„Ronaldo este un tip minunat. Mi-a făcut plăcere să-l întâlnesc la Casa Albă. Este foarte inteligent și simpatic!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA pe Truth Social.