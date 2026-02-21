Decizia Curții Supreme a SUA privind taxele vamale demonstrează că republicanii se delimitează de Trump

Republicanii au înţeles că politicile şi poziţia lui Trump faţă de democraţie îi duc la pierderea alegerilor pentru Congres din noiembrie 2026. Se adună tot mai multe dovezi că republicanii resping deciziile aberante ale lui Trump, nu toţi înţeleg şi acceptă pesonalitatea lui Trump şi acţiunile acestuia care afectează economia şi poziţia Americii în lume.

Dacă la alegerile din noiembrie 2026 Congresul american devine dominat de democraţi, este aproape sigur că Trump va fi blocat de Congres, poate chiar acuzat şi demis, la câte acuzaţii şi invective a adus democraţilor.

Şi Trump simte riscul pierderii alegerilor din noiembrie, dacă a cerut să fie organizate de partidul republican, nu de statele americane. O aberaţie, alături de nerecunoaşterea rezultatului alegerilor din 2020, când le-a pierdut, şi afirmaţia sa că va recunoaşte rezultatul alegerilor din noiembrie doar dacă vor fi „corecte”. Ce înseamnă asta în concepţia sa, nu se ştie.

Decizia de ieri a Curții Supreme referitoare la taxele vamale

Este clar că America are anticorpii necesari împotriva dictaturii, fie ea şi cu numele de Trump. Doi judecători de la Curtea Supremă, numiţi de Trump, au votat împotriva taxelor vamale impuse discetionar de Trump. Este vorba de judecătorii Neil Gorsuch și Amy Coney Barrett.

În Curtea Supremă a Americii sunt 6 judecători numiţi de republicani şi 3 judecători numiţi de democraţi. Scorul de 6-3 în favoarea deciziei Curţii Supreme arată că trei judecători republicani au vot împotriva taxelor vamale impuse de Trump. Dintre care doi numiţi chiar de Trump. Să nu fim naivi, cei trei judecători republicani anti-Trump s-au consultat cu liderii partidului republican, înaintea votului.

Reacţia lui Trump privind rezultatul votului a fost violentă. A criticat dur judecătorii Curții Supreme care i-au blocat aplicarea tarifelor, numindu-i „o rușine pentru națiune”. Ulterior, el a oficializat impunerea unei taxe de 10% pentru toate importurile la nivel global.

„În opinia mea, Curtea a fost influențată de interese străine și de o mișcare politică mult mai mică decât ar crede oamenii”, a declarat Trump. Adică judecătorii Curţii Supreme sunt influenţaţi de interese străine, nu de cele americane. Pentru bani, sau pentru ce?

Pe cine mai contează republicanii din electoratul american

Susţinătorii lui Trump şi MAGA mai numără, după ultimele sondaje, doar 35-40% din electorat. Restul, independenţii, votanţi preocupaţi de stabilitatea economică, de respectarea instituţiilor, nu vor vota candidaţii partidului republican în noiembrie. Aceşti alegători sunt mai degrabă speriaţi de Trump decât entuziasmaţi de el.

În alţi termeni, Trump a devenit toxic pentru republicani, care riscă pierderea masivă a alegerilor din noiembrie.

Judecătorii conservatori, unii numiţi chiar de Trump, spun publicului american: „Preşedintele nu poate face orice, nici măcar în numele protecţionismului”. Asta înseamnă respect pentru Congres, limite clare ale puterii executive, revenirea la regulile clasice ale conservatorismului.

Cu alte cuvinte America are o masă critică pentru a preveni un derapaj de la democraţie la dictatură, fie şi de la un preşedinte american.

Se va opri Trump de la tendințe dictatoriale?

Nu cred. Are o personalitate care pretinde că totul i se cuvine, că este cel mai bun şi capabil din lume, că toţi trebuie să asculte de ordinele lui, iar dacă nu, cum se comportă Europa de pildă, este criticată şi batjocorită în fel şi chip.

Eşecurile politicii trumpiste sunt evidente. Taxele vamale sunt suportate, conform specialiştilor, inclusiv de consumatorii americani, care plătesc mai mult pe produsele din import afectate de taxe vamale. Războiul din Ucraina, Groenlanda, Canada (care se depărtează masiv de America), Canalul Panama, Fâşia Gaza, mai nou Iranul, sunt tot atâtea proiecte şi laude ale lui Trump deşi nu au niciun rezultat pozitiv pentru America. Eşecuri în toată regula.

Presa americană nu admite pumnul în gură, ca în Rusia sau alte ţări conduse de dictatori. Îl execută pe Trump ori de câte ori acesta greşeşte, sau bate câmpii, minte sau se laudă.

Iată că şi Curtea Supremă, Congresul american, nu acceptă un preşedinte care o ia pe calea dictaturii, în loc să respecte democraţia americană construită în 300 de ani.

Ca în alte situaţii similare de preşedinţi (Andrew Johnson, Richard Nixon, Bill Clinton), instituţiile statului american şi-au făcut datoria şi au oprit acţiunile lor care vizau destabilizarea democraţiei şi a instituţiilor americane.

Aşa se va întâmpla şi cu Trump, după alegerile din noiembrie 2026.