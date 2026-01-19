Cristiano Ronaldo a învins-o la tribunal pe Juventus Torino: rămâne cu 9,8 milioane de euro

Fotbalul de la Al Nassr, Cristiano Ronaldo (40 de ani), a câștigat un proces împotriva fostei sale echipe, Juventus, la Tribunalul din Torino. Judecătorul de la Dreptul Muncii din Torino, Gian Luca Robaldo, a emis o hotărâre în disputa de lungă durată privind salariile atacantului portughez, care durează din 2021, când CR7 a părăsit Torino pentru a merge la Manchester United.

Judecătorul a respins apelul clubului, care nu va primi cele 9,8 milioane de euro (aproximativ 11 milioane de euro, inclusiv dobânzi) prevăzute în hotărârea arbitrală din aprilie 2024 și deja plătite atacantului.

Clubul va fi responsabil pentru cheltuielile de judecată, dar în orice caz nu va exista niciun impact financiar asupra bugetului, deoarece suma în cauză fusese deja plătită și pusă deoparte în bugetul 2023-24.

Afacerea datează din lunile pandemiei de Covid, când Juventus a ajuns la un acord cu jucătorii privind presupusa renunțare la unele salarii lunare, pentru a face față pandemiei. În 2021, conducerea Juventus a convenit cu fostul jucător de la Real Madrid, printr-un document, la plata amânată a 19,5 milioane de euro ca datorie restantă a salariului brut al jucătorului.

Această sumă, însă, nu a fost niciodată înregistrată în situațiile financiare. În plus, acesta nu fusese niciodată plătită deoarece jucătorul portughez fusese vândut la Manchester United în vara respectivă.

„Hârtia” a fost recuperată pe 23 martie 2022, în timpul unei percheziții la biroul avocatului Federico Restano din Torino. Cristiano Ronaldo a dat în judecată Juventus în septembrie 2023, dar, deoarece semnătura sa lipsea din document, părțile au convenit asupra arbitrajului.

Câteva luni mai târziu, pe 17 aprilie 2024, Comisia de Arbitraj (compusă din Gianroberto Villa, Leonardo Cantamessa și Roberto Sacchi) a decis cu majoritate să acorde portughezului jumătate din suma datorată (9,8 milioane de euro în loc de 19,6 milioane de euro), excluzând intenția Juventus de a-l înșela pe jucător și, mai important, subliniind că jucătorul nu solicitase niciodată suma atunci când a părăsit Italia.

Juventus a contestat această decizie, dar Tribunalul din Torino a decis acum împotriva grupării piemonteză. Juventus își rezervă însă dreptul de a evalua documentele pentru a stabili dacă există motive de apel împotriva hotărârii.