Cristino Ronaldo s-a supărat pe arabi. În timp ce aleargă disperat după goluri, refuză să intre pe teren

Cristiano Ronaldo, 40 de ani, boicotează campionatul din Arabia Saudită. Portughezul nu va evolua în partida dintre Al Nassr și Al Riyadh de luni, iar motivul ar fi modul în care PIF – fondul public de investiții al Arabiei Saudite – tratează clubul său.

Fabrizio Romano a anunțat absența lui Ronaldo din meciul Al Nassr cu Al Riyadh, precizând că absența „nu are legătură cu vreo problemă fizică, cu volumul de muncă sau cu gestionarea condiției sale fizice”.

Ulterior, publicația A Bola a citat o sursă din cadrul Al Nassr, care susține că Ronaldo refuză să joace din cauza nemulțumirii față de modul în care PIF gestionează clubul, mai ales în comparație cu tratamentul acordat rivalilor, care sunt administrați de același fond.

Liderii campionatului, Al Hilal, au primit din nou investiții importante în această fereastră de transferuri din iarnă, spre deosebire de echipa lui Ronaldo, deși antrenorul Jorge Jesus a solicitat acest lucru.

Ronaldo este în prezent al doilea cel mai bun marcator din campionatul saudit, cu 17 goluri. Echipa sa ocupă locul trei, cu 43 de puncte, la egalitate cu Al Ahli, și la trei puncte în spatele liderilor, Al Hilal.

Ronaldo și-a prelungit în vară contractul cu Al Nassr, până-n 2027, iar țintele sale sunt un prim titlu de campion în Arabia Saudită, dar și atingerea cifrei de 1.000 de goluri înscrise în carieră. El are în acest moment 961 de reușite.