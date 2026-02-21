Anularea unei mari părți din tarifele americane aduce ușurare, dar și incertitudini pentru companiile europene

Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Donald Trump şi-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând tarife asupra a numeroase produse care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, deși companiile şi partenerii comerciali încă rămân preocupați, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul taxelor vamale americane, arată o analiză a agenției de presă chineze Xinhua.

Președintele american nu poate să justifice aceste taxe vamale printr-o urgență economică, potrivit deciziei luate vineri cu o majoritate de șase judecători la trei, amintește Agerpres, citând agenția chineză.

Vineri, Donald Trump a criticat furios Curtea Supremă a SUA, declarându-se „profund dezamăgit" de hotărârea acesteia, care a anulat o parte din taxele vamale impuse de el după revenirea la Casa Albă, şi a anunţat că va decreta de îndată o nouă taxă vamală globală de 10% asupra importurilor.

Companiile şi partenerii comerciali ai SUA au cerut mai multă claritate şi coerenţă a politicii comerciale a Washingtonului.

Pentru mulţi, decizia este mai puţin un final decât o pauză, într-o perioadă prelungită de volatilitate a comerţului mondial.

Deciția Curţii supreme a SUA nu afectează taxele impuse în sectorul oţelului, aluminiului şi industriei auto.

„Firmele şi familiile americane pot răsufla uşurate”

Hotărârea a fost aplaudată de comunitatea politică şi de afaceri din SUA, care susţine că astfel se atenuează presiunile asupra gospodăriilor şi companiilor americane, afectate de costurile mai ridicate ale importurilor.

„Companiile şi familiile americane plătesc taxele vamale americane - nu ţările străine. Cu această decizie, firmele şi familiile americane pot răsufla uşurate", a scris fostul vicepreşedinte american Mike Pence într-o postare pe platforma X.

Neil Bradley, vicepreşedinte executiv al Camerei de Comerţ a SUA numit decizia „o veste binevenită pentru companii şi consumatori".

Dan Anthony, director general al coaliţiei „We Pay the Tariffs”, a descris-o ca pe o „victorie minunată a micilor afaceri americane, care au suportat povara copleşitoare a acestor taxe vamale".

Partenerii comerciali ai Statelor Unite, afectaţi în ultimul an de taxele vamale, au reacţionat de asemenea pozitiv.

Într-o postare pe platforma X, Dominic LeBlanc, ministrul Comerţului, responsabil de relaţia cu SUA, a spus că decizia „consolidează poziţia Canadei conform căreia taxele vamale impuse de Statele Unite nu sunt justificate”.

Doug Ford, premierul regiunii canadiene Ontario, a cerut continuarea eforturilor pentru eliminarea altor taxe care rămân în vigoare, inclusiv cele impuse în sectorul oţelului, aluminiului, silviculturii şi industriei auto.

incertitudini pentru companiile europene

În Europa, oficialii şi şefii de companii au salutat decizia dar rămân prudenţi, pe fondul incertitudinilor privind comerţul mondial, şi subliniază nevoia de claritate.

Uniunea Europeană studiază „cu atenţie" decizia Curţii supreme americane, care a declarat vineri ilegale taxele vamale impuse de Donald Trump asupra a numeroase produse importate în SUA.

„Luăm notă de decizie şi o analizăm cu atenţie", a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, afirmând că aşteaptă „clarificări" din partea administraţiei americane "în ceea ce priveşte măsurile pe care intenţionează să le ia drept răspuns la această decizie". „Companiile de pe cele două coaste ale Atlanticului depind de stabilitate şi de previzibilitatea relaţiilor comerciale. De aceea continuăm să pledăm în favoarea unor taxe vamale scăzute şi a eforturilor pentru reducerea lor", a adăugat el.

Andy Prendergast, secretarul sindicatului britanic GMB, a declarat pentru BBC că firmele şi angajaţii „au nevoie de certitudini" iar modul în care au fost impuse taxele vamale a creat „haos" şi a provocat concedieri.

Pieţele bursiere din Statele Unite şi din alte regiuni au urcat după anunţarea deciziei, o redresare temperată de temerile legate de incertitudinile privind comerţul mondial.

Totuşi, impactul pe termen mai lung rămâne neclar.

Companiile din SUA şi de peste hotare au început să solicite rambursarea taxelor de import de peste 133 miliarde de dolari colectate conform legislaţiei de anul trecut privind impunerea taxelor vamale.

Brett Kavanaugh, judecător la Curtea Supremă a SUA, a avertizat că procesul de ramburdare ar putea deveni „o harababură”. „Cred că vor fi litigii în următorii doi ani", a declarat el, previzionând că luptele din instanţe ar putea dura cinci ani.

Pe lângă problema rambursărilor, partenerii comerciali ai SUA au îndoieli privind viitoarele taxele vamale.

Federaţia germană de inginerie a avertizat că taxele vamale de 15% impuse importurilor din Uniunea Europeană ar putea fi reactivate, iar adminstraţia SUA ar putea anunţa şi alte restricţii comerciale.

„Companiile din Germania trebuie să fie pregătite", a afirmat Volker Treier, de la Camera de Comerţ şi Industrie a Germaniei.

De asemenea, analiştii avertizează că ar putea reapărea disputele din timpul negocierilor comerciale anterioare.