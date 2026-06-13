Incident incredibil la Mondial. Naționala Angliei a rămas fără ghete înaintea primului antrenament

Naționala Angliei a fost victima unei breșe de securitate, după ce ghetele de fotbal ale echipei au fost furate înaintea primei ședințe de antrenament pentru Cupa Mondială, desfășurată în Kansas City.

Furtul ar fi avut loc în timp ce echipamentele erau transportate de la baza de pregătire a lotului din Florida către cantonamentul echipei de la Swope Soccer Village, în statul Missouri.

Printre obiectele furate s-ar număra ghetele unora dintre cei mai importanți jucători ai Angliei, dar și mingi oficiale de turneu și echipamente de antrenament.

Departamentul de Poliție din Kansas City investighează incidentul și a confirmat că doi suspecți au fost reținuți. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru The Guardian: „Două persoane de interes au fost luate în custodie, în așteptarea continuării investigației”.

Echipa pregătită de Thomas Tuchel urmează să se antreneze pentru prima dată la baza sa sâmbătă după-amiază. Federația Engleză de Fotbal (FA) a refuzat să comenteze incidentul. Oficialii vor trebui însă să colaboreze cu autoritățile locale în încercarea de a recupera echipamentele dispărute.

Anglia va întâlni Croația în primul meci din Grupa L, programat miercuri, la Dallas. FA are un plan bine pus la punct, în timp ce Tuchel încearcă să conducă reprezentativa masculină spre primul trofeu major după cel cucerit în 1966, însă incidentul le creează acum probleme logistice membrilor stafului.

Atmosfera a fost una pozitivă în timpul cantonamentului de acomodare desfășurat în căldura din West Palm Beach, Florida. Anglia a câștigat meciurile amicale cu Noua Zeelandă, la Tampa, și Costa Rica, la Orlando.

Prestația din ultimul amical a fost considerată extrem de încurajatoare, iar Jude Bellingham a impresionat, crescându-și șansele de a fi titular în rolul de număr 10 în fața lui Morgan Rogers, în meciul cu Croația, mai notează The Guardian.

Bukayo Saka încearcă să demonstreze că este apt de joc după problemele la tendonul lui Ahile, în timp ce Ezri Konsa și John Stones ar putea forma cuplul de fundași centrali, lăsându-l pe Marc Guéhi în afara primului „11”.