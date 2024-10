Anglia, patria fotbalului, angajează un selecționer neamț: a fost ales, în sfârșit, înlocuitorul lui Southgate

Anglia va ataca preliminariile Mondialului din 2026 cu un selecționer străin. Decizia ar urma să fie oficializată, în următoarele zile, potrivit presei.

Neamțul Thomas Tuchel urmează să fie numit selecţionerul Angliei, vicecampioana europeană. Federația Engleză de Fotbal a invitat mass media la o conferinţă de presă pe Wembley, miercuri după-amiază, prilej cu care directorul său general, Mark Bullingham, ar urma să facă un anunţ, după ce The Times a scris că s-a ajuns la un acord cu Tuchel, 51 ani, care nu avea angajament după despărţirea în luna mai de Bayern Munchen.

''Totul e stabilit! Federaţia Engleză de Fotbal va face anunţul oficial miercuri'', a scris cotidianul Bild pe site-ul său.

Postul de selecţioner a rămas vacant după plecarea lui Gareth Southgate, numit în 2016, în urma finalei EURO 2024, pierdută vara trecută împotriva Spaniei.

Lee Carsley a fost numit interimar să conducă echipa Albionului în Liga Naţiunilor, cu rezultate iniţial satisfăcătoare (septembrie), dar apoi mai dezamăgitoare (octombrie).

Tuchel bifează toate căsuţele din portretul robot stabilit de FA, începând cu palmaresul, pe care şi l-a făcut în special la Paris Saint-Germain (2018-2020) şi Bayern Munchen (2023-2024). În Premier League, cu Chelsea, germanul a realizat o triplă în 2021: Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Cupa Mondială a Cluburilor, la câteva luni după ce fusese demis de PSG.

Tuchel ar putea deveni al treilea antrenor străin al selecţionatei ''Three Lions'', după suedezul Sven-Goran Eriksson (2001-2006) şi italianul Fabio Capello (2007-2012).

La Chelsea, unde a lucrat din ianuarie 2021 până în septembrie 2022, Tuchel a reuşit să scoată tot ce este mai bun din jucătorii promiţători ai clubului, pe lângă faptul că a acordat atenţie relaţiilor sale cu mass-media şi suporterii.

Potrivit Agerpres, cea mai mare realizare a lui Tuchel rămâne Liga Campionilor din 2021, pe care a câştigat-o împotriva echipei lui Pep Guardiola, Manchester City, marea favorită.

UPDATE ORA 12.19 - Potrivit Agerpres, federația engleză a și oficializat, în urma cu scurt timp, numirea lui Thomas Tuchel în funcția de selecționer.

''Sunt foarte mândru că am primit onoare de a conduce echipa Angliei. Am simţit de multă vreme o conexiune cu fotbalul din această ţară şi mi-a oferit deja nişte momente incredibile. Să am şansa de a reprezenta Anglia este un privilegiu imens, iar oportunitatea de a lucra cu acest grup de jucători speciali şi talentaţi este foarte atractivă'', a declarat Tuchel, într-un comunicat.

Tuchel îl va avea ca secund pe englezul Anthony Barry, iar federaţia a precizat că tehnicianul german a semnat contractul în data de 8 octombrie, dar anunţul a fost amânat pentru a ''minimaliza distragerea de la meciurile echipei naţionale'', care a jucat între timp cu Grecia (1-2 pe Wembley) şi Finlanda (3-1 în deplasare) în Liga Naţiunilor. Barry, care a colaborat cu Tuchel la Chelsea şi Bayern, este în prezent secundul spaniolului Robert Martinez la naţionala Portugaliei.

Carsley va conduce echipa şi la meciurile din noiembrie, cu Grecia şi Irlanda, înainte de a reveni la naţionala Under-21.

Federația engleză nu precizează durata contractului semnat de Tuchel, care va avea obiectivul de a califica echipa la Cupa Mondială din 2026.