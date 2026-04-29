Cupa Mondială vine cu reguli noi: fotbaliști eliminați dacă își acoperă gura în timp ce li se adresează adversarilor

Decizia IFAB, aprobată de FIFA, va intra în vigoare de la următoarea Cupă Mondială și a fost necesară ca urmare a evenimentelor din finala Cupei Africii pe Națiuni, Maroc-Senegal, și a presupuselor „insulte homofobe” ale lui Prestianni la adresa lui Vinicius, la meciul Benfica-Real Madrid din Liga Campionilor.

Oricine părăsește terenul pentru că nu este de acord cu decizia arbitrului va primi un cartonaș roșu. Și oricine își acoperă gura în timp ce vorbește cu adversarii.

Cele două măsuri au fost aprobate de Consiliul FIFA și vor intra în vigoare de la următoarea Cupă Mondială FIFA (11 iunie - 19 iulie 2026, în Mexic, Canada și SUA), conform celor stabilite de reuniunea extraordinară a Consiliului Internațional al Asociației de Fotbal (IFAB).

Decizia a venit ca urmare a incidentelor grave care au avut loc în ultimele luni. Primul incident a avut loc în timpul finalei ultimei Cupe a Africii pe Națiuni, desfășurată la Rabat, pe 18 ianuarie, când Senegal a părăsit terenul în semn de protest față de arbitrul care a acordat o lovitură de pedeapsă în favoarea echipei-gazdă, Maroc.

Al doilea a avut loc o lună mai târziu, în timpul meciului din Liga Campionilor dintre Benfica și Real Madrid, când Gianluca Prestianni - care ulterior a primit o suspendare de șase meciuri pentru insulte homofobe - și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce se apropia de Vinicius, provocând o reacție din partea atacantului brazilian care a dus la o suspendare a jocului de 10 minute.