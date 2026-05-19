Neymar nu va lipsi de la Cupa Mondială de fotbal. Selecționerul italian al Braziliei a anunțat lotul final

Naționala de fotbal a Braziliei a anunțat luni noapte, 18 mai, lista cu 26 de jucători pentru Cupa Mondială, competiție care începe pe 11 iunie.

Neymar este pe listă. Când selecționerul italian Carlo Ancelotti i-a anunțat numele, sala a erupt. A urmat un vuiet, apoi scandări, tobe și euforie incontrolabilă. „Povo”-ul voia „O Ney!”, s-a strigat, iar antrenorul a satisfăcut publicul, convocându-l pe jucătorul de 34 de ani de la Santos pentru a patra sa Cupă Mondială.

Neymar intră astfel în grupul select al brazilienilor cu patru Cupe Mondiale la activ. Este al nouălea, dar doar el și Thiago Silva nu au câștigat niciodată trofeul. În primul său an la conducerea Seleção, Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar în 10 meciuri. Starul a purtat tricoul Braziliei ultima dată pe 17 octombrie 2023.

700 de jurnaliști acreditați, sute de invitați și nenumărați oameni adunați afară, în zona portuară din Rio de Janeiro, unde a fost construit magnificul Muzeu do Amanhã pe apele Golfului Guanabara. De obicei, lista era anunțată la sediul federației - CBF, dar de data aceasta, evenimentul a fost complet spectaculos.

„Poate că nu este o listă perfectă, dar cred că este o listă cu cele mai puține erori posibile, întocmită cu cunoștințe, pasiune și dăruire pentru a face din Cupa Mondială una spectaculoasă”, a spus Don Carlo la sosire.

„A fost foarte, foarte dificil să aleg pentru că concurența din această țară este foarte, foarte mare”, a spus el în portugheză. „Nu mi-e teamă să spun că putem câștiga: știu că în acest fel așteptările cresc mult, dar oferă și o motivație mai mare, ceea ce consider un aspect decisiv în pregătirea pentru Cupa Mondială. Am primit o mulțime de sfaturi (râsete, ed.) din întreaga lume: piloți de avion, cântăreți, influenceri, jurnaliști, comentatori. Nu vreau să par arogant, dar sunt cea mai potrivită persoană pentru a lua această decizie. Dar vă mulțumesc pentru sfaturi”.

Patru jucători sunt absenți din cauza accidentărilor: Rodrygo, Militao, Estevao și Richarlison. Rayan, de la Bournemouth, este marea surpriză.

PORTARI:

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

FUNDAȘI:

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

MIJLOCAȘI:

Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetà (Flamengo)

ATACANȚI:

Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Man United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius (Real Madrid).