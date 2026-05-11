Bosnia este gata pentru Cupa Mondială de fotbal. Naționala care a lăsat Italia acasă și-a anunțat lotul

Prima națională care a anunțat lotul pentru Cupa Mondială de fotbal este Bosnia, rivala României în trecutele preliminarii.

Din lotul de 26 face parte și golgheterului Superligii, Jovo Lukic (Universitatea Cluj), al cărui sezon foarte bun nu a trecut neobservat de selecționerul Sergej Barbarez.

După ce a eliminat Italia în barajul din 31 martie, Bosnia a fost repartizată în grupa B, alături de Canada, Elveția și Qatar.

Înainte de turneul final, fosta adversară a României va disputa două amicale: pe 29 mai cu Macedonia de Nord și pe 6 iunie cu Panama.