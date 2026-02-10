search
Marți, 10 Februarie 2026
Momentul în care Shakira a alunecat și a căzut pe scenă în timpul unui concert. „Nu vă faceți griji, sunt făcută din cauciuc"

Publicat:

Shakira a demonstrat că spectacolul trebuie să continue, după ce a alunecat și a căzut pe scenă în timpul unui concert recent din El Salvador.

Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert recent din El Salvador FOTO Instagram / Shakira
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert recent din El Salvador FOTO Instagram / Shakira

În timp ce interpreta piesa „Si Te Vas”, marți seară, la San Salvador, în cadrul turneului mondial Las Mujeres Ya No Lloran, artista în vârstă de 49 de ani și-a sucit glezna în mijlocul melodiei, și-a pierdut echilibrul și a căzut pe scenă, potrivit Fox News.

Shakira, care avea în mână stativul microfonului, s-a lovit cu cotul de podea, dar s-a ridicat rapid și a continuat spectacolul.

Câștigătoarea a patru premii Grammy a făcut ulterior haz de necaz, publicând un clip cu momentul incidentului pe Instagram Story și scriind: „Nu vă faceți griji, sunt făcută din cauciuc hahaha”.

Deși Shakira a tratat momentul cu umor, căzătura ei a stârnit îngrijorare în rândul fanilor.

„Sperăm că a fost doar o simplă entorsă și că este bine”, se mai arată în descriere. „Dar nici măcar momentele neașteptate nu pot estompa lumina Shakirei. Modul în care s-a ridicat atât de repede și a continuat după ce a alunecat și a căzut pe scena din El Salvador a fost cu adevărat inspirațional. Nu este doar un artist, este o luptătoare! Dar, te rugăm, ai grijă de tine, @shakira”.

Mulți admiratori și-au exprimat, de asemenea, aprecierea pentru rezistența și profesionalismul artistei.

„Important este că te-ai ridicat”, a comentat cineva.

Reacțiile fanilor au apărut și în videoclipuri postate pe platforma X.

„Doar cei curajoși se ridică și merg mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Felicitări lui @shakira pentru exemplul oferit tuturor femeilor: indiferent de câte ori cădem, ceea ce contează este să ne ridicăm și să continuăm să cântăm și să fim fericiți în viață”, a scris un fan la unul dintre clipuri.

Altul a adăugat: „Foarte puțini artiști se ridică și continuă să cânte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Shakira”.

„Cotul acela o să doară mâine, sper să fie bine”, a comentat altcineva.

Sursa X /  Surajit @Surajit_

Turneul, care marchează primul ei turneu din ultimii șapte ani, a debutat în februarie 2025, la Rio de Janeiro, și este programat să continue până în aprilie 2026, cu concerte în America de Nord, America Latină, Orientul Mijlociu și alte regiuni.

Potrivit Billboard, turneul a generat încasări de aproximativ 421,6 milioane de dolari și a atras peste 3,3 milioane de fani din întreaga lume, în cadrul a peste 80 de spectacole susținute pe stadioane din Statele Unite și America Latină. Astfel, a devenit turneul cu cele mai mari încasări realizat vreodată de un artist hispanic și a stabilit un record Guinness.

Live Nation și Billboard au raportat, de asemenea, că vânzările de bilete au doborât recorduri în mai multe țări. În America Latină, la începutul turneului, s-au vândut aproximativ 950.000 de bilete în mai puțin de două ore, pentru 18 stadioane, fiind anunțate mai multe spectacole sold-out și date suplimentare, pentru a face față cererii uriașe din partea fanilor.

