Sorana Cîrstea, înfrângere dramatică la Indian Wells, cu a 14-a jucătoare a lumii

România nu mai are nicio reprezentantă la Indian Wells, după ce Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au pierdut în turul 3 al turneului din California. Dacă prima nu a avut nicio șansă în fața celei mai bune jucătoare a lumii, Aryna Sabalenka impunându-se cu 6-4, 6-1, Sori a avut șansa ei, dar a pierdut dramatic cu Linda Noskova, a 14-a favorită a competiției.

Sorana Cîrstea a început bine partida contra sportivei din Cehia, luând primul set după o luptă aprigă, în care a salvat două mingi de set și apoi s-a impus în tie-break, cu 7-5. Noskova a replicat în setul 2, profitând de serviciul dezastruos al jucătoarei noastre, care a pus doar 55% din mingile servite în terenul adversarei. Cehoaica a izbutit un break, suficient pentru a câștiga cu 6-4 partea a doua a meciului.

Sorana Cîrstea va urca pe locul 35 mondial

În decisiv, tot de un break a avut nevoie Linda Noskova pentru a obține o victorie dramatică, după aproape două ore și jumătate de luptă. S-a încheiat, 6-7, 6-4, 6-4 pentru a 14-a jucătoare a lumii, care merge în optimi, unde se va duela cu învingătoarea duelului Coco Gauff – Alexandra Eala.

Sorana Cîrstea, care a ajuns în turul 3 la Indian Wells cu un succes în fața Tatjanei Maria (6-4, 4-6, 6-3) și cu o victorie scurtă cu Diana Shnaider (6-2, 7-6), rămâne cu un premiu de 62.000 de dolari și cu mulțumirea că a redevenit cea mai bine clasată româncă în ierarhia WTA, urcând pe locul 35, cu unul mai sus decât Jaqueline Cristian.