Jaqueline Cristian, fără replică în fața Arynei Sabalenka. Românca, oprită la Indian Wells de liderul mondial

Jaqueline Cristian a avut parte de un meci de gală în turul 3 la Indian Wells. După două victorii dramatice în primele runde, jucătoarea noastră de tenis a dat piept cu liderul mondial Aryna Sabalenka, pe terenul central al complexului californian.

Românca a început șovăitor partida contra bielorusei, astfel că, după 7 game-uri, cifrele sale arătau groaznic: 2-5, cu Aryna câștigând toate mingile de pe primul serviciu. Jaqueline a avut o răbufnire de orgoliu, echilibrând partida, după un game și un break apropiindu-se la 4-5 și având serviciul. Sabalenka a revenit însă și a recâștigat breakul, punând punct primului set.

Jucătoarea noastră a căzut psihic în partea a doua a meciului, reușind doar să egaleze la 1. După o mulțime de duble greșeli, Jaqueline Cristian a pierdut tot până la final, astfel că adversara merge în optimi după un sec 6-4, 6-1.