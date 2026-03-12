Jack Draper l-a epuizat pe Novak Djokovic și l-a trimis acasă de la Indian Wells. Continuă marșul triumfal pentru Carlos Alcaraz

Britanicul Jack Draper (24 de ani, 14 ATP), campionul en-titre, l-a învins miercuri noapte pe sârbul Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) cu 4-6, 6-4, 7-6 (7/5), calificându-se în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells.

Jack Draper l-a învins pentru prima oară în carieră pe Novak Djokovic după un meci de peste două ore și jumătate. Britanicul l-a epuizat pe superstarul sârb într-un set al treilea extrem de dificil, împiedicându-l să revină în sferturile de finală, acolo unde sârbul nu a mai ajuns din 2016, atunci când și câștiga turneul.

Mai mult, Jack Draper a obținut prima sa victorie în top 10 ATP de când l-a învins pe Carlos Alcaraz în drumul spre titlu, tot aici, la Indian Wells, anul trecut.

Djokovic, care are 24 de titluri de Grand Slam, juca primul său turneu de la înfrângerea în fața lui Carlos Alcaraz în finala de la Australian Open.

Draper, care dispută doar al doilea său turneu după ce a lipsit aproape șase luni din cauza unei accidentări la braț, l-a făcut pe Djokovic să alerge mult cu o serie de lovituri scurte și a dus meciul în decisiv.

Deși Djokovic i-a luat break chiar în game-ul în care servea pentru meci, Draper a rezistat în tie-break și a închis partida după 2 ore și 37 de minute.

Britanicul continuă lupta de apărare a titlului cucerit anul trecut și îl va înfrunta pe rusul Daniil Medvedev, cap de serie numărul 11, pentru un loc în semifinale.

În schimb, spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) n-a avut emoții cu norvegianul Casper Ruud (27 de ani, 13 ATP), scor 6-1, 7-6 (2). Ibericul, neînvins în 2026, va juca în sferturi cu al 27-lea favorit, britanicul Cameron Norri (30 de ani, 29 ATP).