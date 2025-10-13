Uns căpitan, Ianis Hagi a dezbrăcat duminică un fotbalist evaluat la 4.000.000 de euro din naționala Austriei

Ianis Hagi (26 de ani), de la Alanyaspor, a centrat decisiv la golul realizat de Virgil Ghiță (27 de ani), care a adus duminică seară victoria României contra Austriei, scor 1-0.

După golul stoperului de la Hannover, „centralul” partidei a fluierat finalul jocului imediat de mingea a fost pusă la centrul, în vederea reluării meciului.

A fost momentul în care Ianis Hagi s-a dus țintă la căpitanul adversarilor, David Alaba, cu care a făcut schimb de tricouri.

La 33 de ani, Alaba a fost cel mai titrat fotbalist aflat duminică pe „Arena Națională”. Este sub contract cu Real Madrid, unde prinde rar prima echipă, revenind după o accidentare, iar cota lui de piață este momentan de 4.000.000 de euro.

În schimb, Hagi junior, transferat în acestă vară în Turcia, este evaluat de site-urile de specialitate la 1,5 milioane de euro.