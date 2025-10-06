Ianis Hagi se simte ca peștele-n apă în prima ligă din Turcia. Diferențele față de Scoția

La o lună după transferul la Alanyaspor, Ianis Hagi (26 de ani) a oferit primele concluzii despre fotbalul turc și despre diferențele față de campionatul Scoției, acolo unde a evoluat în ultimii cinci ani pentru Rangers.

Mijlocașul român a înscris sâmbătă, 4 octombrie, primul său gol în Superliga Turciei (Süper Lig), la cea de-a patra sa apariție în tricoul echipei pregătite de Joao Pereira, în duelul Genclerbirligi - Alanyaspor 2-2.

Hagi a semnat în vară un contract valabil două sezoane cu formația din Alanya. După ce a evoluat în 4 partide în Superliga Turciei, internaționalul român a explicat cum percepe fotbalul din această țară.

”E puțin diferit (n.r. - față de Scoția). Intensitatea probabil e asemănătoare. Agresivitatea jucătorilor asemănătoare. Fotbalul mai concentrat pe duelurile 1 vs 1. La Rangers eram obișnuit să avem mingea 70-80% din timp, să dominăm, echipele să stea foarte bine tactic. Aici e un joc mult mai deschis, dintr-un careu în celălalt. E un nivel mult mai mare decât în Scoția. S-a investit foarte mult în ultimii 3 ani datorită echipelor mari.

Celelalte au trebuit să investească ca să țină pasul cu ele. Uitându-mă pe loturi și analizând campionatul ca să încerc să-l cunosc cât mai repede ca să-mi fie ușor pe teren, fiecare echipă are un lot bun calitativ. Diferența se face la tactică, la colectiv, cum reușești să joci cele 90 de minute”, a declarat Ianis Hagi pentru DigiSport.

După opt etape din actualul sezon al SuperLig, Alanyaspor ocupă locul 9, cu 10 puncte. În etapa următoare, formația lui Hagi va juca pe teren propriu împotriva echipei Goztepe.