Ianis Hagi, fabulos pe teren. Pasă decisivă și gol înscris pentru Alanyaspor: „A marcat unul dintre golurile tatălui său”

Ianis Hagi a început titular în partida dintre Gençlerbirliği și Alanyaspor și a impresionat printr-o prestație excelentă, fiind răsplătit cu a doua cea mai mare notă de pe teren.

Vestea îi dă motive de satisfacție lui Mircea Lucescu, care l-a inclus pe mijlocașul român pe lista cu lotul final pentru meciurile cu Austria și Moldova.

După reușita spectaculoasă a lui Valentin Mihăilă, a venit rândul lui Ianis Hagi să strălucească

Ianis Hagi a fost notat cu 7.6

Ianis Hagi a avut un debut de vis ca titular în Turcia și i-a cucerit deja pe fanii lui Alanyaspor. Deși a fost abia al patrulea său meci pentru echipă, mijlocașul român a arătat că merită locul în primul „11”. În partida cu Gençlerbirliği, Ianis a executat superb o lovitură liberă de la peste 20 de metri, cu piciorul stâng, trimițând mingea direct în vinclu. Primul său gol în tricoul noii formații.

Românul a deschis scorul în minutul 14, dar după pauză, Zuzek a egalat pentru gazde. La scurt timp, Ianis a oferit o pasă perfectă pentru Hwang Ui-Jo, care a readus-o pe Alanyaspor în avantaj. Din păcate, bucuria nu a durat mult. Niang a transformat un penalty, iar meciul s-a terminat la egalitate, 2-2. Astfel, echipa lui Hagi a ratat ocazia de a urca în prima jumătate a clasamentului. Mijlocașul român a fost schimbat în minutul 77, după o evoluție excelentă.

What a fine free kick from IANIS HAGI in Turkish league pic.twitter.com/Vz9faj6bNE — Prince 👑 (@Princeutd1P) October 4, 2025

Pentru prestația sa, Ianis Hagi a primit nota 7.6 pe Sofascore, a doua cea mai mare de pe teren. Cel mai bun jucător a fost portarul Taskiran, notat cu 7.9, datorită intervențiilor decisive din finalul partidei.

„Hagi a marcat unul dintre golurile tatălui său, ca de obicei!”/ „Golul lui Hagi este mare, ca și tatăl său!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor lui Alanyaspor.