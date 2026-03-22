Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
România merge la Istanbul cu capul sus. Ianis Hagi, mesaj războinic înaintea partidei de foc cu Turcia: „Le spun românilor că suntem pregătiți!”

Ianis Hagi a vorbit despre confruntarea dintre Turcia și România, programată pe data de 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială.

Iania Hagi Foto/EPA

Partida va avea loc la Istanbul, oraș cu o semnificație aparte pentru internaționalul român de 27 de ani, născut aici în perioada în care tatăl său făcea performanță la Galatasaray.

Fotbalistul a subliniat că el și colegii săi din națională sunt conștienți de oportunitatea uriașă pe care o au: aceea de a-și lăsa numele în istorie, în cazul unei calificări la turneul final al Cupei Mondiale.

„Faptul că ne-am reunit după atâta timp, perioada de iarnă trece destul de greu, din noiembrie până în martie e o pauză destul de mare între meciuri și suntem bucuroși că ne-am revăzut. Acum, începem munca. Are o semnificație aparte meciul cu Turcia. Are pentru că ne aflăm în fața istoriei și vrem să calificăm din nou România la un Campionat Mondial. Știm așteptările, știm dorința fiecărui român. Sperăm să fim la puteri maxime când începe meciul și cu toată energia să mergem la Istanbul să câștigăm. Apoi să pregătim meciul decisiv cu Slovacia sau Kosovo.

Sper să fiu eu cel care este fericit la final de acțiune. Testul de maturitate probabil este de fiecare dată când reprezentăm țara. A fost o perioadă unde trebuia să confirmăm rezultatele de la tineret și la echipa mare. Am reușit asta prin calificarea la Campionatul European.

„Ultimele generații nu au putut și sperăm ca noi să fim acea generație!”

Am spus-o atunci, o spun și acum, sunt mult mai multe chestii pe care ne dorim să le îndeplinim ca și obiective. Important este să fim sănătoși, ocrotiți, să putem fi toți în perioade bune ale carierei încât să reușim să reprezentăm România la nivel înalt pe o durată cât mai lungă.

Asta o faci prin rezultate, prin succesele pe care le ai și individual, și colectiv la echipa națională. Clar este un test important, însă eu zic că această confirmare a venit cu acea calificare la Campionatul Eurpean. Acum este important să reușim asta și la un Campionat Mondial. Din păcate, ultimele generații nu au putut și sperăm ca noi să fim acea generație. Să ajungem din nou acolo pentru că ne dorim foarte mult, muncim enorm zi de zi. Chiar cred că suntem pregătiți”, a spus Ianis Hagi, în cadrul unui interviu acordat FRF TV.

Turcia beneficiază de avantajul meciului acasă: „Se va decide în teren!”

Legătura lui Ianis cu Turcia este și una actuală, nu doar sentimentală, având în vedere că evoluează în prezent la Alanyaspor. Astfel, duelul capătă o încărcătură specială pentru mijlocaș, dincolo de miza sportivă extrem de importantă.

Jucătorul lui Alanyaspor a recunoscut că Turcia pornește cu un plus datorită faptului că evoluează pe teren propriu, în fața propriilor suporteri. Cu toate acestea, a ținut să sublinieze că în tabăra naționalei României nu există niciun sentiment de teamă înaintea acestei confruntări. 

„Au un avantaj, cum și noi aveam un avantaj dacă jucam acasă. Clar au acest avantaj de a juca acasă. Totul se decide pe teren apoi. Nu ne simțim inferiori față de nimeni și avem încrederea că avem resursele potrivite pentru a câștiga acel meci. Sperăm să jucăm finala barajului pentru a merge în America.

Încerc să analizez cât mai mult ce am eu de făcut. Comunicarea este foarte importantă între colegi, între cei din staff. Să ne ajutăm cât mai mult, să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Meciul este meci. Am mai avut o asemenea presiune. Cred că avem resursele potrivite. Eu și colegii, grupul, le avem.

„Simt o responsabilitate foarte mare și le spun românilor că suntem pregătiți!”

Ambiție. Nu va fi deloc ușor pe stadionul lor. Am jucat acolo, am jucat cu 75% din capacitate și tot îmi era foarte greu să comunic și să mă aud cu colegii. Vom găsi momente să comunicăm, dar va fi important și ceea ce simțim între noi și chimia pe care o avem deja de ceva timp. Sunt încrezător că momentele cheie le vom gestiona așa cum trebuie.

Îmi pare foarte rău pentru fiecare în parte dintre cei care lipsesc. Știu cât și-au dorit să fie aici, cât s-au pregătit să fie în cea mai bună formă, să ne ajute. Chiar și Denis Drăguș, care știa că nu va juca primul meci, era foarte montat și pregătit să vină pentru al doilea meci. Îmi pare rău foarte mult față de ei, dar cu siguranță vor fi alături de noi mental. Vom avea nevoie și de energia lor pozitivă, gândurile lor. O să o rezolvăm într-un fel, le-am transmis și lor. Să mergem împreună la Mondial în America în această vară. Simt o responsabilitate foarte mare și le spun românilor că suntem pregătiți!”, a mai spus Ianis Hagi pentru sursa citată anterior.

