LIVE TEXT Barajul pentru Mondial: Turcia - România, azi, ora 19:00. Erdogan, așteptat la meci

Naționala de fotbal a României nu a câștigat niciun baraj de calificare la un turneu final, indiferent de cine a stat pe banca tricolorilor. La Istanbul, în această seară, de la ora 19:00 (Prima TV), istoria complet nefavorabilă poate fi deturnată în semifinala cu Turcia.

Ianis Hagi este căpitanul acestei naționale FOTO EPA
Ianis Hagi este căpitanul acestei naționale FOTO EPA

TURCIA - ROMÂNIA 0-0 / LIVE

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a decis să fie prezent pe stadion la confruntarea de la Istanbul, iar autoritățile au impus deja condiții speciale, fără precedent.

Primul mare coșmar, prima reprezentativă l-a trăit în 2001, atunci când tricolorii lui Gică Hagi luptau pentru calificarea la Mondialul din 2002, găzduit de Coreea de Sud și Japonia.

A doua mare ratare după un meci de baraj a fost cea a Mondialului găzduit de Brazilia în 2014. România lui Victor Pițurcă a dat peste un adversar abordabil, Grecia, în toamna anului 2013, dar rezultatul a fost la fel de trist. În anul pandemiei de coronavirus, România a ratat calificarea la Euro 2020, disputat un an mai târziu, din cauza restricțiillor sanitare. Oamenii lui Mirel Rădoi au cedat, 1-2, în Islanda, în semifinalele play-off-ului.

Înaintea jocului de astăzi, România a arătat, la nivel declarativ, că își dorește mult să revină la un Campionatul Mondial după 28 de ani. Vorbele nu fac însă două parale. Este timpul faptelor. Taberele se cunosc la milimetru. Mircea Lucescu (80 de ani) a antrenat Turcia (2017-2019), fără a uita episoadele Galatasaray și Beșiktaș, iar trei jucători convocați acum evoluează în Șuperlig: Deian Sorescu (Gaziantep), Ianis Hagi (Alanyaspor) și Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor). Căpitanul Ianis este legat ombilical de Turcia. S-a născut la o clinică din Istanbul, în 1998, pe când tatăl său preda fotbalul-spectacol la Galata, formație cu care făcea performanță și în Europa.

Teama de primele minute

Ocolit de telegramele de convocare, Alexandru Maxim (35 de ani), căpitan la chipa turcă Gaziantep, a vorbit despre duelul de la Istanbul. S-a referit la calitățile, dar și despre defectele naționalei pregătite de Vincenzo Montella. Fotbalistul român a scos în evidență forța ofensivă a turcilor, însă a punctat că naționala din „Țara Semilunei” are mari probleme în apărare, mai ales pe tranziția negativă, atunci când pierde posesia, precum și la fazele fixe.

Da, mă gândesc, normal. Am mai spus chestia asta. Orice jucător activ se gândește și la echipa națională, atât timp cât e în formă. Păstrez legătura cu jucătorii de la națională, îmi sunt prieteni și consider că acum trebuie să ajutăm echipa națională din exterior, cu energie pozitivă. E clar că-mi doresc să evoluez cât de mult pot la un nivel bun și dacă va fi cazul... Sunt foarte încrezători, dar e și normal dacă stăm să ne uităm la parcursul Turciei din ultimii ani, au foarte mare încredere că vor câștiga meciul cu România. Mă bucur că avem jucători care se află într-o formă bună, care joacă meci de meci, va fi presiune foarte mare, dar vom avea șansa noastră. Dacă vom trece cu bine de primele 20-25 de minute, când se va pune o presiune foarte mare, vom avea șanse”.

Barajul Turcia - România, joi, ora 19:00. Cămătaru a spus cum poate da naționala lovitura la Istanbul

Pițurcă, dur cu Radu

Fostul selecționer Victor Pițurcă (69 de ani) consideră că Ionuț Radu (28 de ani) a gestionat complet inadecvat situația, că nu ar fi trebuit să mai rămână în Spania și că, în contextul în care era convocat, trebuia să vină și accidentat la lot, pentru a fi supus în țară testelor medicale, iar staff-ul să fie cel care să decidă dacă joacă sau nu.

Nu se poate așa ceva, când tu știi ce s-a întâmplat, nu e normal, e inadmisibil. Tu ca portar selecționat pentru un meci așa important, când s-a dat adunarea tu trebuie să fii la Mogoșoaia, la lot. Te preia staff-ul medical, îți fac radiografie, RMN, staff-ul decide. Nu rămâi în Spania, că faci acolo, că ai ruptură, și după stai că nu mai am. Nu e bine, totul se perturbă, pregătirea pentru joc, nu e în regulă. El e cel mai valoros dintre portari, suferim pe post, pentru acest nivel, dar merg pe experiența lui Mircea Lucescu, să aleagă cel mai bine, știe ce are de făcut, sper să fie inspirat. Acum, venind Radu la națională, fiind cel mai valoros, ca antrenor îți analizezi variantele și ajungi la concluzia asta, că îl bagi pe cel mai valoros, treci cu vederea cele întâmplate. Ori nu-l mai chemai deloc, ori îl chemai pentru meciul 2, la revedere. Dacă face antrenamente ca lumea, atunci decizia va fi să intre pe teren”, a spus Piți, la Digi.

Andone îl evocă pe Edy

Fostul internațional Ioan Andone (66 de ani), fost participant la Cupa Mondială din Italia 1990, crede că România la Istanbul trebuie să aibă un joc defensiv foarte bun, să profite la maximum de spațiile pe care turcii le vor lăsa, și să plece rapid pe contraatac. Dacă tricolorii vor urma această strategie, „Fălcosul” este convins că elevii lui Mircea Lucescu ar putea marca chiar două goluri în poarta Turciei.

„Au individualități extraordinare (n.r. - turcii). Noi trebuie să revenim la ce a făcut Edy Iordănescu (n.r. - fostul selecționer). Mircea Lucescu trebuie să lucreze foarte mult cu mintea jucătorilor, să-i facă să creadă. Strategii... sunt multe de spus. Cu Man și Mihăilă ne trebuie spații. E un meci tipic de deplasare. Dacă revenim la organizare defensivă foarte bună și după să mergem pe contraatac. Așa nu dăm doar un gol, poate dăm chiar două”, a spus fostul fundaș.

Semifinalele de azi ale barajului pentru Mondiale

Turcia - România 19:00

Cehia - Irlanda 21:45

Danemarca - Macedonia de Nord 21:45

Italia - Irlanda de Nord 21:45

Polonia - Albania 21:45

Slovacia - Kosovo 21:45

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina 21:45

Ucraina - Suedia 21:45

