Video Ianis Hagi îi sperie pe turci, înaintea barajului de la Istanbul. Căpitanul naționalei a marcat de două ori în Cupă

În etapa a 3-a din Cupa Turciei la fotbal, Alanyaspor a dispus astăzi, în deplasare, de Boluspor, scor 4-0.

După 0-0 la pauză (în prima repriză, oaspeților le-a fost anulat un gol pe motiv de ofsaid), Alanyaspor s-a dezlănțuit datorită poftei de gol a lui Ianis Hagi.

Titular, căpitanul lui Mircea Lucescu din ultima parte a mandatului a punctat în minutele 47 și 58. Forma lui sportivă este de bun augur în perspectiva barajului pentru Mondiale, cu Turcia, de la Istanbul, de pe 26 martie.

Apoi, Steve Mounie, din Benin, a majorat scorul în minutele 60 și 68. Tabela nu s-a mai modificat, deși turcul Guven Yalcin a marcat în minutul 76 din pasa lui Ianis. Reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Misiunea gazdelor a fost îngreunată de eliminarea lui Erdem Dikbasan, în minutul 56.

În clasamentul Grupei A, Alanyaspor este lider, cu 7 puncte. În schimb, Boluspor, formație de ligă secundă, este ultima, cu un singur punct.

Într-un meci disputat ieri, Dorin Rotariu a marcat pentru formația lui, Igdir.